Cuando se piensa en perder peso o simplemente uno quiere saber qué tan saludable se encuentra, probablemente realiza una de dos cosas: se sube a una balanza o calcula su IMC (Indice de Masa Corporal recordemos que es el peso sobre la talla al cuadrado). Pero la realidad es que estos métodos no le dicen nada relacionado con qué tan saludable se encuentra - todo lo que el peso y el IMC hacen es comparar qué tan pesado es con un estándar que no se ajusta a sus metas individuales. Cuando uno intenta estar más saludable, lo más probable es que pierda grasa (idealmente) y gane músculo. Pero el IMC y el peso no diferencian entre músculo y grasa. ¿Cómo podría hacerlo usted? A través del análisis de composición corporal. El análisis de composición corporal es una forma de describir de qué está hecho el cuerpo, diferenciando entre grasa, proteínas, minerales y agua corporal para proporcionarle una toma instantánea de su salud. Desde Sante hemos incorporado la tecnología InBody que nos ayudara a medir mas precisamente que cantidad de masa grasa tenemos y cuanta masa libre de grasa, es decir músculos, agua, huesos. En el caso puntual de la masa muscular, nuestro equipo nos permite visualizarla en forma segmentada es decir en cada miembro, por ejemplo cantidad de musculo de la pierna izquierda al igual que la localización de la grasa, lo cual nos permite ser mas específicos a la hora de indicar actividad física. ¿En quienes se recomienda el Estudio InBody? 1. Deportistas 2. Personas que quieran saber su grasa en cada segmento del cuerpo 3. Pacientes con Diabetes 4. Pacientes con sobrepeso u Obesidad 5. Niños desde los 4 años 6. Toda persona que NO tenga marcapasos ni este embarazada Es común asumir que tener la menor cantidad posible de grasa es saludable. Sin embargo, ser delgado no reduce automáticamente los riesgos a la salud. Ser delgado se refiere a pesar menos que los valores recomendados en las tablas de edad-altura-peso. Ser magro, sin embargo, se refiere a la composición de músculo, hueso y grasa del peso corporal de uno. Ser magro intrínsecamente indica mayor desarrollo de masa muscular que en ser delgado.







