Breves: Fútbol

10 de Mayo de 2022







TIEMPO DE CUARTOS Este martes comienzan los playoffs de la Copa de la Liga Profesional. El primer duelo se disputará desde las 19.15 horas y será entre el invicto Racing Club (ganador de la Zona A) y Aldosivi (4º de la Zona B). En tanto, a partir de las 21.30 se medirán Boca Juniors (2º de la Zona B) y Defensa y Justicia, que logró el tercer puesto de la Zona A gracias a su victoria 1-0 sobre Patronato y el triunfo de Gimnasia (LP) ante Newells. Los vencedores de estos dos encuentros se enfrentarán el sábado en semifinales. Los otros dos partidos de Cuartos de Final se jugarán mañana: Estudiantes (LP) vs Argentinos Juniors (19.15) y River Plate vs Tigre (21.30). El Bicho se quedó con el último boleto por su triunfo 2-1 ante Unión (SF) y la caída de Newells a manos de Gimnasia (el Lobo terminó 5º a pesar de su racha de seis victorias en sus últimas siete presentaciones).



CERRÓ CON TRIUNFO Ayer se jugaron los últimos tres partidos de la primera fase de la Copa de la Liga. Y Vélez se despidió con su segunda victoria consecutiva al ganarle 2-1 como visitante a Colón. Así, el Fortín terminó a dos puntos de los puestos de clasificación en la Zona B. Por este mismo grupo, también ayer, Lanús rescató un punto al igualar 3-3 con Central Córdoba (SdE) después de ir perdiendo 3-1. En tanto, por la Zona A, Atlético Tucumán empató 1-1 frente a Banfield. PRIMERA B METRO Por la 13ª fecha, Comunicaciones le ganó 2-1 como local a Ituzaingo y, ahora, ambos equipos comparten la cima con 24 puntos, con la particularidad que el Cartero ya quedó libre. Por debajo, con 21 se ubican: Deportivo Armenio (empató ayer 1-1 con Argentino de Quilmes), Fénix (cayó 2-0 ante Cañuelas) y Talleres (superó 2-1 a Defensores Unidos). PRIMERA D Entre sábado y lunes se disputó la primera fecha del Torneo Apertura de Primera D. Tres equipos picaron en punta: Centro Español (venció 2-1 como visitante a Juventud Unida), Muñiz (goleó 4-1 como local al debutante Mercedes) y Defensores de Cambaceres (ayer vapuleó 5-0 a Central Ballester). Los otros dos encuentros finalizaron en empate: Sportivo Barracas 2-2 Yupanqui y Lugano 1-1 Argentino de Rosario. PRIMERA A FEMENINA UAI Urquiza extendió su andar perfecto: por la 10ª fecha goleó 5-0 como local a Villa San Carlos y se mantiene como único líder con 27 puntos. Como escolta se mantiene Boca Juniors (26, pero un partido más), que también goleó 5-0, pero a Estudiantes de Buenos Aires. Por su parte, River (23) perdió terreno al igualar 1-1 con Defensores de Belgrano. En tanto, Racing Club (25) se adueñó de la tercera colocación con su victoria 3-0 sobre Comunicaciones. VOLVIÓ A LA CIMA Por la 36ª y antepenúltima fecha de la Serie A, Milan le ganó 3-1 como visitante a Hellas Verona y volvió a quedar como único líder, dos puntos por encima de Inter (80 contra 78). Con ese resultado, además, Napoli (73) se quedó ya sin chances de ser campeón a pesar de vencer 1-0 a Torino como visitante. AMPLIÓ SU VENTAJA La otra liga grande de Europa que todavía no se ha definido es la Premier League. Sin embargo, a tres partidos del final, Manchester City (86 puntos) dio un paso importante al título al golear 5-0 a Newcastle después de su dolorosa eliminación en Champions League. Así, los dirigidos por Pep Guardiola estiraron su ventaja sobre Liverpool (83), que igualó 1-1 con Tottenham.

