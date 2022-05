ENCUENTRO Nº 37. En 36 partidos, Puerto Nuevo logró 10 victorias, Claypole venció en 13 ocasiones y se produjeron 13 empates. El Portuario convirtió 37 goles, mientras el Tambero anotó 44 tantos. Hoy jugarán por primera vez en la Primera C. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 17 partidos, Puerto Nuevo venció 6 veces (17 goles) y Claypole ganó 3 partidos (10 goles). Empataron 8 veces. COMO LOCAL CLAYPOLE. En 19 enfrentamientos, el Auriazul ganó en 4 ocasiones (20 goles) y el Tambero se impuso en 10 (34 goles). Igualaron en 5 oportunidades EL ULTIMO ENCUENTRO. El martes 8 de octubre de 2019 empataron 0-0 por la 5ª fecha del Torneo Apertura 2019 de la Primera D. APOSTILLAS: Puerto Nuevo acumula 3 partidos sin perder ante Claypole, con 2 triunfos y un empate. La última derrota fue el miércoles 16 de mayo de 2018, por la 30ª fecha del Campeonato 2017/18 de la Primera D: 1-0 con gol de Gastón Aranda. Y como visitante suma 2 encuentros sin caer, con una victoria y un empate. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA VICTORIA VISITANTE DE 2014 El miércoles 8 de octubre de 2014, por la 12ª fecha del Torneo de Transición de la Primera D, Puerto Nuevo se impuso 3-2 en cancha de Victoriano Arenas. La síntesis de ese encuentro fue la siguiente: CLAYPOLE (2): Leonardo Romero; Matías Cejas (Matías Rial), Daniel Carballo, Marcos Gallego y Nicolás Iníguez; Lúcas Mosqueira (Leandro Gómez), Emmanuel Ibáñez y Emiliano Espíndola; Gastón Aranda, Lautaro Tula (Nicolás Blanco) y Rodrigo Alonghi. DT: Sergio Geldstein - Luis Ventura. SUPLENTES: Jonathan Lemos, Brian Pesaressi, Hernán Verón y Leonardo Luna. PUERTO NUEVO (3): Yago Aguilera; Tulio Barrios, Sebastián Rivas, Sebastián Nicolín, Sergio Robles; Diego Romero, Martín Canale, Franco Colliard, Gustavo Roldán (Rodolfo Carmarán); Matías Greco (Walter Sampo) y Marcos Jendrulek (Esteban Soraide). DT: Damián Rivas Karlic. SUPLENTES: Matías Draghi, Nicolás Gottardi, Diego Chacón y Roberto Jendrulek. GOLES: PT 4m Matías Grecco (PN), 40m Gastón Aranda (C) y 44m Matías Grecco (PN). ST 7m Matías Grecco (PN) y 13m Gastón Aranda (C), de penal. CANCHA: Victoriano Arenas ÁRBITRO: Jorge Broggi.