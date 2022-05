Cada provincia tiene 60 días para instrumentarla. Otorga a cada conductor una base de 20 puntos que se irán descontando de acuerdo a las infracciones cometidas. Si tenés multas, vas a descontar puntos y no podrás renovar la licencia de conducir. Desde la Dirección General de Tránsito y Transporte del Municipio informaron que se puso en vigencia el nuevo Sistema de Evaluación Permanente de Conductores o Scoring que descontará puntos en la Licencia Nacional de conducir por infracciones. La normativa se oficializó el viernes 6 de mayo en el Boletín Oficial con el decreto 242/2022, y las provincias tienen un plazo de 60 días para implementar de acuerdo a su normativa local. Según informaron, fue impulsada por el Ministerio de Transporte de la Nación, a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con el objetivo "generar una nueva conciencia vial que fomente la responsabilidad ciudadana y colectiva". CÓMO FUNCIONA El nuevo sistema scoring otorga una base de 20 puntos a cada conductor que cuente con la Licencia Nacional de Conducir y como consecuencia de cometer infracciones, se procede a descontar puntos hasta alcanzar la inhabilitación. La primera suspensión para conducir, producida ante la acumulación o reiteración de infracciones, será de 60 días. En el caso de que el infractor reincida, se alarga el plazo y el conductor no podrá manejar por 120 días, luego por 180. Para poder recuperar puntos, los conductores podrán asistir cada dos años a un curso de seguridad vial que brinda hasta un máximo de 4 puntos. En los casos de licencias profesionales esta alternativa estará habilitada con una periodicidad de un año. INFRACCIONES Y DESCUENTOS DE PUNTOS - Circular con licencia de conducir vencida: 5 puntos se descuentan - Circular sin Revisión Técnica Obligatoria: 4 puntos - Sin casco: 5 puntos - Circular sin el cinturón de seguridad colocado y abrochado: 4 puntos - No respetar semáforos: 5 puntos - Conducir con impedimentos físicos o psíquicos, bajo efectos del alcohol, estupefacientes o medicamentos: 10 puntos - No respetar límites de velocidad (menos del 30 por ciento): 5 puntos - No respetar límites de velocidad (más del 30 por ciento): 10 puntos - Conducir estando inhabilitado o con la habilitación suspendida: 20 puntos - Participar u organizar, en la vía pública, competencias no autorizadas de destreza o velocidad con automotores: 20 puntos.

Las provincias tienen 60 días para instrumentar la medida