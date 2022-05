Perdió 1-0 en su visita a Claypole y llegó a nueve encuentros sin victorias y a seis partidos sin poder convertir. Ayer, en un juego parejo, el Tambero lo castigó de contragolpe en el segundo tiempo. El domingo, el Portuario será local ante Victoriano Arenas. Como en un laberinto a oscuras. Así está transitando Puerto Nuevo el Torneo Apertura de la Primera C: a los golpes, sin poder encontrar siquiera una luz que sea atisbo de la salida a este momento tan negativo que lo ha hundido en la tabla de posiciones. Ayer, el Portuario cayó 1-0 como visitante frente a Claypole y llegó a nueve encuentros sin victorias. Y de esos nueve perdió siete. Los últimos cuatro, de manera consecutiva. Y en los últimos seis no ha podido convertir goles, por lo que ya suma más de 550 minutos sin inflar la red rival. Los números son lapidarios, aunque no lo es tanto su situación en la tabla, porque El Porvenir también volvió a perder y se mantiene en la misma línea que el Auriazul, con apenas 6 puntos. Y apenas tres unidades por encima se ubican San Martín de Burzaco y Victoriano Arenas, el próximo rival del equipo de nuestra ciudad (domingo 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos). Será un partido que el Auriazul no podrá dejar pasar. Ante el Tambero, el equipo dirigido por Franco Toloza logró irse al entretiempo en tablas (algo que solo había conseguido una vez en los siete partidos anteriores) y se ilusionaba con dar el golpe en el complemento ante un rival que no había podido inquietarlo en la primera parte. Sin embargo, un contragolpe a los 5 minutos le puso fin a esas ilusiones. Porque, más allá que quedaban 40 minutos por delante, este Puerto Nuevo no ha mostrado capacidad para remontar un resultado: en lo que va de la temporada nunca pudo sumar cuando comenzó perdiendo. Y aunque en el balance general del juego de ayer no mereció la derrota, terminó con las manos vacías por sus limitaciones ofensivas. El elenco campanense volvió a generar muy poco y cuando lo hizo, no acertó. Enzo Ritacco falló una opción muy clara en la primera parte. Y en la segunda, Gastón Cueto tuvo el empate, pero su cabezazo se estrelló en el palo. Sí: tampoco tiene fortuna el Portuario. Pero la realidad le marca que no es tiempo de lamentarse (ni por la falta de suerte ni por los errores cometidos), sino de mirar lo que viene y pensar en cómo revertir este presente para poder mantener este lugar en la Primera C que tanto le costó conseguir. EL PARTIDO Otra vez, la formación titular de Puerto Nuevo presentó cuatro modificaciones por los ingresos de Balbuena, Lara (ambos cumplieron sus sanciones), Serrano y Martínez. En contrapartida salieron Benítez, Rodríguez (suspendido), Pentimalli (molestias físicas) y Meza. En cuanto a lo táctico se mantuvo la disposición (un 4-2-3-1 que en el retroceso se convierte en un 4-1-4-1), con Ritacco más cerca de Redondo en el círculo central; con Serrano saliendo por delante; con Martínez y Cajes sobre las bandas; y con Cueto como centrodelantero. Desde el inicio del juego, Puerto Nuevo mostró predisposición a la disputa del balón en la mitad de la cancha, tratando de no retroceder en su campo, apuntalado (como siempre) en la tarea de Redondo y en la firmeza que ofrecían Lara y Godoy ante la presencia de los tanques Llodrá y Coselli (cuando el Tambero avanzaba, Redondo se metía en la cueva para dar una mano en esa pelea) De esa forma, evitó ceder tiros de esquina (apenas uno en los primeros 30 minutos) y también tiros libres (mejoró en la disciplina defensiva), dos situaciones que lo habían complicado en los primeros tiempos frente a Excursionistas y Atlas, por ejemplo. En tanto, en la tenencia del balón alternaba buenas y malas. Por momentos perdía muy rápido el balón y en otros pasajes lograba hilvanar pases y generar espacios, sobre todo cuando el juego llegaba a Cajes, siempre abierto sobre la izquierda (aunque el exjugador de Villa Dálmine no podía desequilibrar). En cambio, Martínez la tenía más complicada en la derecha, porque Claypole defendía con más gente ese sector, hacia el que también se volcaba mayormente Cueto. Así, a pesar de salir a buscar la iniciativa y asumir el protagonismo, el local no lograba imponerse en el terreno ni tampoco generar situaciones de peligro sobre el arco de Balbuena. En cambio, el Auriazul tuvo la más clara del primer tiempo a los 23 minutos, después de un buen movimiento colectivo que Serrano profundizó con un pase pinchado para la aparición de Ritacco, quien ganó las espaldas de los centrales y controló dentro del área en soledad, pero falló en la definición. En el tramo final de la primera parte, el Tambero buscó con más ímpetu que fútbol y generó un par de córners y también laterales que metió al área de Balbuena, pero sin claridad alguna. Incluso, en una "jugada preparada" mal ejecutada le permitió al Portuario disponer de una contra muy clara (tres contra dos) que no se materializó en situación de gol porque le marcaron offside a Cajes cuando quedaba mano a mano con Olivares tras el pase de Martínez (Serrano picaba habilitado por izquierda). Al complemento, Puerto Nuevo salió bien ordenado, pero a los 5 minutos, de una acción ofensiva favorable terminó sufriendo la apertura del marcador. El pase de Ritacco a Cajes quedó corto y allí nació un contragolpe letal, que terminó con una definición muy cruzada de Iglesias que encontró solo a Llodrá por el otro lado del área. Y el delantero no falló: enganchó y definió de zurda, con potencia, evitando el cierre desesperado de Redondo. Con el 1-0 para el local, el encuentro se hizo eléctrico, pero impreciso. Porque el conjunto campanense buscó acelerar para llegar hasta Olivares, mientras el Tambero fue encontrando espacios para la contra. Sin embargo, a ambos le faltó precisión y claridad para generar situaciones. En ese aspecto, recién a los 24 minutos se sacudió el trámite: la perdió Negro Villarreal en la salida y Llodrá casi marca el segundo, de no ser por el manotazo de Balbuena. Y en ese córner, Godoy terminó rechazando sobre la línea tras una mala salida del arquero. La respuesta del Portuario fue inmediata, con dos avances por sendos costados que no lograron transformarse en situaciones de peligro real. En el primero, el remate de Negro Villarreal desde la puerta del área fue bloqueado por un defensor; y en el segundo, Pulido llegó al fondo, pero su centro fue muy violento (se pareció más a un tiro al arco) y elevado. Sin embargo, a los dirigidos por Toloza les costó mucho los metros finales: con Cajes y Martínez fijos contra las bandas no pudo generar sorpresa en lo colectivo ni desequilibrio en lo individual. Entonces, Cueto, a pesar de su voluntad, quedó aislado, porque por detrás suyo al equipo le faltó volumen de juego para abrir espacios en la defensa de Claypole. Igualmente, en los instantes finales, el 9 Auriazul se las ingenió para crear las dos mejores situaciones de empate para el campanense: a los 42 se arrojó en palomita y anticipó a los defensores, pero su cabezazo se estrelló en el palo; y a los 43, se sostuvo en el aire, ganó de arriba, pero a su testazo le faltó fuerza y murió en las manos de Olivares. Así, Puerto Nuevo cerró su sexto partido consecutivo sin goles y uno más en el que no puede remontar el marcador. Dos situaciones que son consecuencias de un funcionamiento que no aparece y de un presente anímico que, muchas veces, es lo más difícil de modificar.

FUE LA CUARTA CAÍDA CONSECUTIVA PARA EL PORTUARIO, QUE SOLO LOGRÓ 2 DE LOS ÚLTIMOS 27 PUNTOS.



SÍNTESIS DEL PARTIDO CLAYPOLE (1): Tiago Olivares; Brian Urquiza, Rodrigo Campanelli, Hernán González, Alejo Daivez; Matías Sarmiento, Javier Monzón, Facundo Garzino; Juan Cruz Iglesias; Leonel Llodrá y Matías Coselli. DT: Roque Drago. SUPLENTES: Guillermo Pedelacq, Sebastián Amaya, Jonathan Benítez, Sergio Alfonzo, Sergio Acosta, Lucas Carballo y Benjamín Giménez. PUERTO NUEVO (0): Javier Balbuena; Maximiliano Carnelutto, Maximiliano Lara, Mario Godoy, Gonzalo Pulido; Enzo Ritacco, Kevin Redondo; Rodrigo Martínez, Julio Serrano, Lucas Cajes; y Gastón Cueto. DT: Franco Toloza. SUPLENTES: Tabaré Benítez, Santiago Tallarico, Santiago Ojeda, Eliseo Aguirre, Pablo Negro Villarreal, Bautista Pereira y Selem Lojda. GOL: ST 6m Leonel Llodrá (C). CAMBIOS: ST 20m Alfonzo x Sarmiento (C), Giménez x Coselli (C) y Negro Villarreal x Ritacco (PN); 26m Pereira x Serrano (PN); 32m Ojeda x Carnelutto (PN) y Lojda x Martínez (PN); 37m Carballo x Llodrá (C); 45m Benítez x Monzón (C). AMONESTADOS: Garzino (C); Serrano y Negro Villarreal (PN). CANCHA: Claypole. ÁRBITRO: Juan Cruz Robledo. MIDLAND BAJÓ A REAL PILAR Y AHORA ES EL QUE MANDA Volvió a cambiar la cima de las posiciones del Torneo Apertura de la Primera C: Midland le ganó 2-0 como local a Real Pilar y no solo lo bajó de la punta, sino que quedó como único líder. El Funebrero llegó a los 25 puntos, mientras el Monarca quedó en 23 junto a otros tres equipos: Excursionistas (que goleó 5-0 a un desdibujado Berazategui), Deportivo Español (venció 4-1 a San Martín de Burzaco) y Sportivo Italiano (le ganó 3-2 como local a Leandro N. Alem). Por detrás, con 22 puntos, se ubican ahora Alem, Berazategui y Laferrere, que estiró su invicto, pero volvió a empatar (0-0 con Victoriano Arenas) y ahora suma 10 igualdades en 14 presentaciones. La jornada de ayer se completó con la goleada de Liniers, que derrotó 4-0 a Lamadrid como local; la agónica victoria de Central Córdoba, que superó 1-0 a El Porvenir en Rosario; y el empate 1-1 entre Atlas y Argentino de Merlo en General Rodríguez. En la próxima fecha se medirán: San Martín (B) vs Midland, Lamadrid vs Excursionistas, El Porvenir vs Deportivo Español, Leandro N. Alem vs Central Córdoba, Real Pilar vs Liniers, Laferrere vs Luján, Berazategui vs Atlas, Argentino (M) vs Claypole y Puerto Nuevo vs Victoriano Arenas.