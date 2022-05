Efemérides del día de la fecha, 11 de Mayo

DÍA DEL HIMNO NACIONAL ARGENTINO El 11 de mayo de 1813 la Asamblea General Constituyente sancionó como "Himno" a la marcha patriótica escrita por Vicente López y Planes con música de Blas Parera. Inicialmente nació como "Marcha patriótica", versión que sufrió cambios a través de su historia, tanto en su título como en su letra. Primero fue denominado "Marcha patriótica", luego "Canción patriótica nacional" y posteriormente "Canción patriótica". Una publicación en 1847 lo llamó "Himno Nacional Argentino", nombre que conserva hasta el día de hoy.



ASESINAN AL PADRE MUGICA El asesinato del sacerdote Carlos Mugica, ocurrido un 11 de mayo de 1974 mientras salía de oficiar una misa en el barrio porteño de Villa Luro, quedó envuelto en el misterio desde el primer momento. Si bien tuvo claro mensaje político, ni la Tripe A ni la Organización Motoneros se atribuyeron su autoría. "Señor: perdóname por haberme acostumbrado a ver que los chicos parezcan tener ocho años y tengan trece. Señor perdóname por haberme acostumbrado a chapotear en el barro. Yo me puedo ir, ellos no. Señor perdóname por haber aprendido a soportar el olor de aguas servidas, de las que puedo no sufrir, ellos no. Señor perdóname por encender la luz y olvidarme que ellos no pueden hacerlo. Señor: Yo puedo hacer huelga de hambre y ellos no, porque nadie puede hacer huelga con su propio hambre. Señor: perdóname por decirles ‘no sólo de pan vive el hombre’ y no luchar con todo para que rescaten su pan. Señor: quiero quererlos por ellos y no por mí. Señor: quiero morir por ellos, ayúdame a vivir para ellos. Señor: quiero estar con ellos a la hora de la luz", era su oración personal.



LANZAN LA PASTILLA ANTICONCEPITA El 11 de mayo de 1960 sale al mercado la primera píldora anticonceptiva en Estados Unidos. La píldora anticonceptiva oral combinada no protege contra las infecciones de transmisión sexual como el VIH (sida), clamidia, herpes genital, condiloma acuminado, gonorrea, hepatitis B y sífilis. Para lograr protección contra las infecciones de transmisión sexual es necesario utilizar preservativo.



NACE SALVADOR DALÍ El 11 de mayo de 1904 nació Salvador Dalí, pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español fallecido en 1989. Se le considera uno de los máximos representantes del surrealismo, estética que comenzó a cultivar a fines de la década del 20, hace casi 100 años.