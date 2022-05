Ong ayuda a superar el miedo a los aviones

Muchos, ante la necesidad de realizar el viaje, lo hacen enfrentando el sufrimiento, otros deciden recurrir a ayuda profesional para enfrentar la situación. La ansiedad, la incertidumbre y el terror a volar fueron superados por un grupo de personas que realizó este fin de semana su "vuelo de bautismo" en el marco del curso "Miedo a los Aviones", que lleva adelante una ONG que viene desarrollando esta iniciativa desde el 2017, ayudando a afrontar este problema que afecta al 30 por ciento de la población. Muchos, ante la necesidad de realizar el viaje, lo hacen enfrentando el sufrimiento, otros deciden recurrir a ayuda profesional para enfrentar la situación y superarla. "El primer vuelo de bautismo lo hicimos en 2017 con Latam y a partir de ahí, seguimos haciendo 3 vuelos por año, para las personas que hacen el curso de Miedo a los Aviones", Carola Sixto, coordinadora del grupo e ideóloga del curso. Yamila Gabarro Sparta, 31 años; Débora Napodano, 36; María Alejandra Daract, 37; Gustavo Ceferino Alaniz, 50; Sandra Marina Grace, 57; Estela Candela Rauco Oliva, 30 y Florencia Pino, 33, hicieron un círculo en un sector del hall superior de Aeroparque, que les cedió Aeropuertos Argentina 2000, concesionaria de la estación aérea. Se vieron rostros tensos, algunas lágrimas, el temor a lo que tenían por delante, se hacía evidente. Las palabras de la psicóloga Nicole Harf, encargada de la asistencia del grupo, surtían efecto a medias. Solo dos de los siete pasajeros volaba por primera vez. El resto ya lo había hecho, pero con un padecimiento enorme en cada ocasión y ya en el avión, en pleno vuelo, las cosas al principio no fueron muy diferentes. Todos se sentaron en el mismo sector en el vuelo de ida, el WJ 3600 de Jetsmart rumbo a Posadas, buscando apoyo mutuo. Poco a poco el ambiente allí fue cambiando, pero no fue hasta el viaje de regreso desde Posadas a Aeroparque, donde se vieron realmente los cambios. Al verlos bajar del avión en Aeroparque, nadie podría haber imaginado siquiera que estos siete pasajeros hubieran tenido miedo a volar. "El programa ´A volar sin miedo´, de Miedo a los Aviones, te propone encontrar las respuestas a todas las preguntas que te hiciste sobre los aviones, la meteorología y cómo podemos ayudar para reducir la ansiedad y el miedo", señaló Carola. "El curso que hacemos -cada dos meses- apunta a comprender más sobre la ansiedad y el miedo y a brindar herramientas para regular la ansiedad. No buscamos dar la idea de superar el miedo para siempre sino ayudarte a amigarte con tu miedo, a conocerlo, reconocer las señales de la ansiedad y aplicar lo aprendido", concluyó la impulsora de www.miedoalosaviones.com.