Midland bajó a Real Pilar y ahora es el que manda

Volvió a cambiar la cima de las posiciones del Torneo Apertura de la Primera C: Midland le ganó 2-0 como local a Real Pilar y no solo lo bajó de la punta, sino que quedó como único líder. El Funebrero llegó a los 25 puntos, mientras el Monarca quedó en 23 junto a otros tres equipos: Excursionistas (que goleó 5-0 a un desdibujado Berazategui), Deportivo Español (venció 4-1 a San Martín de Burzaco) y Sportivo Italiano (le ganó 3-2 como local a Leandro N. Alem). Por detrás, con 22 puntos, se ubican ahora Alem, Berazategui y Laferrere, que estiró su invicto, pero volvió a empatar (0-0 con Victoriano Arenas) y ahora suma 10 igualdades en 14 presentaciones. La jornada de ayer se completó con la goleada de Liniers, que derrotó 4-0 a Lamadrid como local; la agónica victoria de Central Córdoba, que superó 1-0 a El Porvenir en Rosario; y el empate 1-1 entre Atlas y Argentino de Merlo en General Rodríguez. En la próxima fecha se medirán: San Martín (B) vs Midland, Lamadrid vs Excursionistas, El Porvenir vs Deportivo Español, Leandro N. Alem vs Central Córdoba, Real Pilar vs Liniers, Laferrere vs Luján, Berazategui vs Atlas, Argentino (M) vs Claypole y Puerto Nuevo vs Victoriano Arenas.