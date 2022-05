Fioranelli va por la reelección en el Colegio de Abogados

La renovación de autoridades es total e incluye a Consejeros, Tribunal de Disciplina, y Delegados y Revisores de Cuentas de la Caja de Abogados. Ayer por la tarde se lanzó en Campana la Lista 14 que se presentará en la próxima renovación de autoridades del Colegio de Abogados Zárate Campana, que es encabezada por el actual presidente de la institución, Marcelo Fioranelli. En la oportunidad, la Dra. Mariana Quiroga Ferreres, destacó que se trata de una lista que, si bien no es obligación estatutaria, respeta la paridad de género; al tiempo que la Dra. Lorena Gimena Maciel mencionó que además se trata de una lista "renovada" y que le "da lugar a los jóvenes"; mientras que Alexis Dellepiane también mencionó que se trata de una propuesta "plural", en términos ideológicos. El juego lo abrió el propio Fioranelli, quien repasó los últimos logros de su gestión, que incluyen la renovación edilicia de la sede de French 222; la concreción en un solo lugar el Polo Judicial de Zárate; y el haber brindado centenares de capacitaciones gratuitas en todas las ramas del derecho a los matriculados, entre otras. "Me siento muy honrado –señaló Fioranelli- de volver a encabezar la Lista 14, cuyo slogan es Por un Colegio abierto, y creo que con la participación de todos lo hemos llevado a la práctica". Según se informó, los abogados votarán el próximo 20 de mayo en las diferentes sedes del Distrito, en función de los domicilios de los matriculados: Campana, Zárate, Escobar y Capilla del Señor. Involucra la renovación de la totalidad de los cargos: Presidente, Consejeros, Tribunal de Disciplina y Delegados y Revisores de Cuentas de la Caja de Abogados. Acompañan a Fioranelli como integrantes del Consejo Directivo: Silvana Cherchiari; Guido Borrelli, Mariana Quiroga Ferreres, Diego Lis, Claudia Gazzia, Cristian Rondinella, Daniela Borja, Alexis Dellepiane, María J. Maciel, Juan I. Cruz, y Lucía Carpano. Los Consejeros Suplentes son: Esteban Pérez Orgambide, Ana Guevara, Alberto Armesto, Germán Fernández, y Raúl Algañaráz. En cuanto al Tribunal de Disciplina, los candidatos titulares son: Leandro Lignazzi, Elsa Schmitz, Silvia Tadey, Alan Fortune, y Melina Bouchet; al tiempo que los suplentes son: Carlos Furchi, María C. Pinto; Osiris Mansilla, Mariano Molina y César Ballester. Los candidatos a Delegados de la Caja son Juan P. Ytalia y Carla Casalongue; al tiempo que los Revisores de Cuentas son Andrea Espíndola y Rosana Abonjo.

Parte de los integrantes de la Lista 14, presentada ayer en Campana.





Alexis Dellepiane destacó "la pluralidad" de la lista de la que forma parte. LA CIUDAD JUDICIAL DE CAMPANA Merced a la invitación cursada por el Colegio de Abogados y el Colegio de Magistrados de nuestro distrito judicial, este martes por la mañana el Consejo de la Magistratura bonaerense sesionó en la sede del Colegio de Abogados y por la tarde participó de un conversatorio abierto a la comunidad concretado en la sede del Colegio de Magistrados. "Tuve la oportunidad de mostrarle al presidente de Consejo, el Dr. Torres, el terreno que fuera donado por el municipio en su momento y espera recibir a la Ciudad Judicial de Campana. Los planos están, la voluntad también... Torres me dijo que no conocía el tema y se iba a ocupar", señaló Fioranelli.