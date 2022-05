Por la quinta fecha de la División de Honor, el Tricolor se impuso 3-1 y alcanzó su tercer éxito en el torneo. El sábado recibe la visita de Ciudad de Buenos Aires.

Ciudad de Campana sigue creciendo en la División de Honor: después de su gran triunfo como visitante sobre Boca Juniors, el conjunto Tricolor mostró anoche su mejor versión de la temporada y le quitó el invicto a Municipalidad de Lomas de Zamora.

Como local, el CCC se impuso 3-1 con los siguientes parciales: 25-19, 21-25, 25-15 y 25-22. De esa manera logró su segunda victoria consecutiva y su tercer éxito en el Campeonato 2022 de la División de Honor, máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV).

En esta oportunidad, el elenco dirigido por Oscar Romano salió a la cancha con Eduardo Molina (armador), Nicolás Robins (opuesto), Santiago Aulisi, Juan Alamino (puntas), Ramsés Cascú, Fabián Flores (centrales) y Rodrigo Michelón (líbero). Luego ingresaron Nicolás Gómez, Juan Pablo Romero, Federico Leone y Sebastián Aguirregomezcorta.

Anoche también se jugaron otros tres encuentros: Náutico Hacoaj 1-3 Ferro Carril Oeste, Universidad Nacional de La Matanza 3-0 Universidad de Buenos Aires y Vélez Sarsfield 2-3 Universidad Nacional de Tres de Febrero. Hoy se cerrará esta quinta fecha con otros tres cotejos: Boca Juniors vs Ciudad de Buenos Aires, River Plate vs San Lorenzo y La Matanza vs Defensores de Banfield.

Mientras tanto, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Ferro Carril Oeste, 11 puntos; 2) Municipalidad de Lomas de Zamora y UNTREF, 10 puntos; 4) Defensores de Banfield, 9 puntos; 5) Ciudad de Campana y River Plate, 8 puntos; 7) San Lorenzo, 7 puntos; 8) Ciudad de Buenos Aires y UNLaM, 6 puntos; 10) Vélez Sarsfield, La Matanza y Boca Juniors, 5 puntos; 13) Náutico Hacoaj, 3 puntos; 14) Universidad de Buenos Aires, sin puntos.

El próximo compromiso del CCC será el sábado, cuando reciba la visita de Ciudad de Buenos Aires (último finalista de la Liga Argentina). El partido se jugará desde las 21.00 horas en el gimnasio de Chiclana 209.