"La Hiena" Barrios fue alojado en el Complejo Penitenciario de Campana

El ex boxeador permanecerá en prisión preventiva mientras se sustancia la causa por amenazas a su expareja María Soledad Muñoz. Luego de haber sido detenido tras la denuncia por golpes y amenazas con un arma de fuego durante una discusión con su ex pareja María Soledad Muñoz, Rodrigo "La Hiena" Barrios permanecía desde marzo en la Comisaría 1 de Tigre y ayer fue alojado en el Complejo Penitenciario de nuestra ciudad. Barrios está imputado por "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas agravadas por el uso de armas, en concurso real". Durante el operativo de detención de Barrios, se encontraron en su vivienda dos plantas de marihuana pero no fue hallada el arma la que supuestamente habría amenazado a Muñoz.

