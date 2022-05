"Con el Fondo de Infraestructura Municipal la provincia profundiza las mejoras en los barrios"

La diputada provincial Soledad Alonso anunció que Campana recibirá más de 145 millones de pesos para el Plan de pavimentación de barrios. "Con la Provincia en marcha, el crecimiento económico ahora debe traducirse en más calidad de vida", señaló. La diputada provincial Soledad Alonso anunció que a Campana le corresponden más de 145 millones de pesos en concepto del Fondo de Infraestructura Municipal. Ese dinero, señaló, será invertido en el Plan de pavimentación de distintas zonas de la ciudad. "Con el Fondo de Infraestructura Municipal vamos a profundizar las mejoras en los barrios", manifestó Alonso, quien valoró que "luego de poner a la Provincia en marcha, tras la desastrosa gestión de Cambiemos y el embate de la pandemia, el gobernador Kicillof ahora busca traducir el crecimiento en mejor calidad de vida para los y las vecinas". En total, son 119 los proyectos a lo largo y ancho de la Provincia los que serán llevados adelante con el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), con un presupuesto de $10.423 millones. "El Fondo de Infraestructura Municipal de este año va a ser por un total de 17 mil millones de pesos", aseguró Alonso, añadiendo que "se ha agilizado mucho el modo de presentación del Fondo para poder facilitar el desembolso de los recursos provinciales que va cada uno de los municipios y la ejecución de las obras, porque la intención es que se hagan". "En Campana hay deudas de infraestructura. Durante el gobierno peronista se terminó de asfaltar el casco urbano y se extendió el pavimento hacia los barrios. Sin embargo, la actual gestión avanzó a un ritmo menor al deseado. Por eso, estos fondos llegan en un momento justo para optimizar los acceso y calles de tránsito en diversos lugares de Campana", manifestó la diputada. Y añadió: "La pavimentación impacta en la vida de los y las vecinas de distintas maneras. No solo mejora la circulación de los vehículos particulares, sino también la del transporte público, asegurando su recorrido. También la de vehículos de fuerzas de emergencia: con pavimento el patrullero no tiene excusas para pasar a brindar seguridad, y la ambulancia puede llegar hasta la puerta de quien la necesita". "El Fondo de Infraestructura Municipal va a promover mayor reactivación económica, crear puestos de trabajo y brindar herramientas para solucionarle problemas a los vecinos y vecinas. Acá no se dice, pero gran parte de los logros de la gestión de Abella es gracias al apoyo del gobernador y del Frente de Todos", concluyó Alonso.



