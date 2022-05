P U B L I C





RACHA ALCISTA El dólar paralelo aceleró su racha alcista y cerró a $ 205 en la punta vendedora, y alcanzó su máximo valor de las últimas dos semanas, mientras que retrocedieron los tipos de cambio financieros, según las principales cotizaciones en el mercado cambiario. El dólar blue subió $3 y la brecha con el dólar oficial mayorista se ubicó en 75,1%, mientras que el valor de compra en el mercado marginal cerró en $ 202. El dólar sin impuestos aumentó 22 centavos a $122,50 para la venta, mientras que en el Banco Nación el billete ascendió 25 centavos a $122,50. El ahorro o dólar solidario, que incluye impuestos avanzó 37 centavos a $202,13 y el mayorista ascendió 15 centavos a $117,08. Los tipos de cambio financieros registraron una leve baja, ya que el contado con liquidación cayó un 0,9% a $207,19 y la brecha se ubica en el 76,9%, mientras que el dólar MEP o Bolsa bajó 0,9% a $205,85 y el spread quedó en 75,8%. SUBA DE LUZ El Gobierno nacional autorizó aumentos de hasta un 73% en las tarifas de energía eléctrica para grandes usuarios, que impacta en unos 9.449 clientes de Edenor y Edesur e incluye a empresas pero también a residencias de alto consumo. La medida entró en vigencia a través de la publicación en el Boletín Oficial y es retroactiva al 1° de mayo según consta en la resolución 145 y 146 del Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE). Esta decisión no tiene ninguna incidencia en lo que respecta al cuadro tarifario para hogares, comercios y grandes usuarios de hasta 300kW. En virtud de que la Resolución N° 305/2022 la Secretaria de Energía modifica los precios correspondientes a la categoría Grandes Usuarios General y Públicos de Salud y Educación cuyas demandas sean mayores a los 300 kW. Asimismo, el Ente ordenó a las concesionarias a que determinen e informen para estos casos el subsidio correspondiente por cada factura. ATERRIZAJE IMPROVISADO Un pasajero sin experiencia de vuelo aterrizó con seguridad un avión privado en un aeropuerto de Florida el martes por la tarde, cuando el piloto quedó incapacitado. A medida que la situación se desarrollaba, se pudo escuchar al pasajero diciendo a través del control de tráfico aéreo que no sabía cómo volar el avión. Sus palabras quedaron registradas en el audio de LiveATC.net que obtuvo CNN. Eran dos las personas que estaban a bordo del monomotor Cessna 208 cuando el piloto tuvo un "posible problema médico", dijo la Administración Federal de Aviación en un comunicado. Se desconoce el estado del piloto. "Tengo una situación grave aquí", dijo el pasajero no identificado en el audio. "Mi piloto se ha vuelto incoherente y no tengo ni idea de cómo pilotar el avión". A continuación, un controlador aéreo comenzó a dar al pasajero instrucciones para aterrizar el avión, según el audio, que finalmente aterrizó en el aeropuerto internacional de Palm Beach, en Florida. CONTESTACIÓN El objetivo de la política de "cero Covid" de China apunta a maximizar la protección de la seguridad y la salud de las personas, indicó el miércoles el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, en respuesta a recientes comentarios de la OMS. "La política no es buscar la cero infección, sino contener la pandemia en el menor tiempo posible al menor costo social, para salvaguardar la vida y la salud de las personas, así como mantener el orden de vida normal en la máxima medida", explicó. El portavoz hizo las declaraciones en respuesta a algunos comentarios del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, sobre la política de contención de la enfermedad. Zhao dijo que espera que se puedan conocer los hechos sobre la política de China contra la Covid-19 y que no se hagan comentarios irresponsables.