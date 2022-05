Inicia un ciclo de charlas con periodistas en el Instituto 15

Es una iniciativa de estudiantes de Comunicación Social y se titula "Hegemonía y contra hegemonía en los medios de comunicación de masas". Hoy, el primer encuentro contará con la participación de Luciana Oppici y Rubén Carneiro.

Estudiantes de la carrera de Comunicación Social del Instituto 15 iniciarán hoy un ciclo de charlas sobre "Periodismo Contra Hegemónico". El primer encuentro contará con la participación de Luciana Oppici y Rubén Carneiro, ambos destacados periodistas de medios digitales y televisivos de Zarate y Campana, respectivamente. El foco estará puesto en la viabilidad de ejercer un periodismo independiente en la zona.

Los organizadores consignaron que la charla es abierta a la comunidad y se desarrollará en las instalaciones del Instituto 15 (Bv. Dellepiane y Av. Varela en Campana) a partir de las 19 horas.

"Es necesario desde nuestro punto de vista crear un polo de pensamiento que se exponga públicamente, que salga por fuera del ámbito del Instituto 15, de carácter contra hegemónico en el área de la comunicación y por lo tanto de la creación de sentido", manifestaron los estudiantes involucrados en la iniciativa.

Y ampliaron: "Entendemos por medios hegemónicos aquellos que determinan la agenda periodística, crean sentido con tal potencia que lo expresan como si fuera el sentido común".

"Los medios de comunicación de la ciudad de Buenos Aires que tienen carácter nacional y por lo tanto son totalizadores del mensaje que pareciera único, son parte central de la creación de sentido de lo establecido", precisaron desde el grupo de estudiantes que lleva adelante el evento.

Los organizadores explicaron que "la hegemonía es un concepto clave para comprender la comunicación".

"La idea de hegemonía indica que la dimensión del sistema social no es únicamente económica, sino que incluye las dimensiones no materiales, como la cultura, el arte, la industria del entretenimiento y centralmente los medios de comunicación de masas, verdaderas fábricas de sentido. De tal modo, el sistema no es únicamente una forma económica, sino, también, sociocultural", ampliaron.