Como ya es tradicional para nosotros, recibí el llamado de nuestro amigo y guía de pesca en Villa Paranacito Gustavo Ramondegui, quien me daba cuenta de que los pejerreyes ya estaban firmes en el río Uruguay y me invitaba a realizar la primera jornada de pesca de esta temporada 2022. De esta manera el día lunes pase a buscar promediando las seis de la mañana a Jorge Alberto Robson quien me acompañaría en este día, una de las complicaciones que encontramos en el arranque fue que por ser día lunes y a esa hora de la mañana, la mayoría de las casa y puestos de carnadas se encuentra todavía cerradas, eventualmente y muy por casualidad encontramos un puesto que recién abría entre los dos puentes de la ruta 12. Después de levantar dos generosas porciones de mojarras a $700 la porción, continuamos nuestro viaje por tuta 12 hasta el ingreso a Villa Paranacito en el kilómetro 151, donde tomamos a mano derecha por ruta 46 unos 18 kilómetros, de los cuales 15 son de asfalto y el resto de ripio. Allí nos dirigimos al estacionamiento detrás de la oficina de turismo, donde Gustavo llego con su embarcación a buscarnos. Nuestra salida al río Uruguay lo hicimos navegando por las Tintas, nos encontramos en este día en especial con un río Uruguay con muy poco viento en principio del noreste, pero irisado lo necesario como para poder realizar una muy buena pesca, con el rio en este estado no paramos dentro de las Tintas para el armado de equipos sino que lo realizamos ya río afuera. Los equipos que utilizamos fueron cañas telescópicas de hasta los 4 metros, aptas para el uso de reeles rotativos del tipo huevitos y frontales, con una carga mínima de cien metros de multifilamento, en cuanto a las boyas por mi parte y teniendo el sol de frente me incline por las típicas Ping Pong negras, Gustavo utilizo en principio chupetonas combinadas en color naranja y amarillo y Jorge también utilizo boyas negras, con brazoladas entre los 25 y 40 centímetros, rematando la linea con un puntero o pilotín con una brazoladas entre los 50 y 60 centímetros. En nuestro primer gareteada con muy baja intensidad de viento pero con agua movida, logramos la captura en principio de un par de sardinas y algunos pejerreyes medianos pero muy vigorosos y combativos, a medida que avanzamos en la gareteada los portes de los pejerreyes se iban incrementando con ejemplares de entre los 600 a 800 gramos. Transcurrida una hora aproximadamente del inicio de la pesca el viento se cortó, el agua se plancho y el pique desapareció por completo, esto se mantuvo así unos veinte minutos. Por suerte comenzó a soplar una suave briza del sur, que de a poco se incrementó lo justo y necesario para que se iniciara nuevamente el pique, ahora además de darse ejemplares de 600 a 800 gramos estábamos dando con pejerreyes que promediaban los 900 a 980 gramos y alguno que paso el kilo de peso, curiosamente no podíamos dar con una profundidad establecida del pique, ya que los mismos se daban en todas las brazoladas y en todas las profundidades. Por mi parte no me falto la oportunidad de prender en brazoladas largas a dos ejemplares de pati que promediaron entre el kilo y medio y dos de peso, todo un tema para poder arrimarlos a la embarcación y subirlos a bordo. Nuevamente el viento nos cambió de cuadrante en esta oportunidad del Sudeste y ya de mediana intensidad, lo que provocó que el Uruguay incrementara la seguidilla de olas y la altura de estas, no obstante esto los piques no cesaron en ningún momento y realmente esta jornada de pesca se convirtió en un festival de piques, donde si dejábamos alguna boya en el agua mientras encarnábamos algún anzuelo teníamos piques pegado a la embarcación, si bien es cierto que la gran mayoría de las capturas las realizamos lejos de la embarcación por una cuestión de filmación de la misma, no era necesario dejar derivar tanto las líneas ya que dejándolas derivar un par de metros los piques estaban presentes. Promediando las 15:00 hs y con la cuota permitida ya realizada, dimos por terminada esta jornada de pesca, donde nuevamente en este inicio de temporada le pudimos sacar varios y repetidos grandes pejerreyes al Río Uruguay. En nuestro programa televisivo Nº 930 de esta semana, te mostramos la primer parte de todo lo comentado en esta nota

Pejerrey de 1,100 kg logrado con un pilotín con brazolada a 60 centímetros y doble encarne de mojarras vivas





Con grandes ejemplares nos recibió el rio Uruguay los que alcanzaron de los 500 gramos al kilo de peso.