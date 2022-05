El encuentro se jugará el lunes desde las 21.10 horas en Isidro Casanova.

En el apretado y extenuante calendario del fútbol argentino, quince días sin acción se pueden tornar muy largos. Una situación que está experimentado el plantel de Villa Dálmine, que luego de enfrentar a Belgrano de Córdoba el pasado sábado 30 de abril recién volverá a jugar este lunes 16 de mayo, cuando enfrente como visitante a Almirante Brown.

El encuentro, que comenzará a las 21.10 horas y será televisado por TyC Sports, se disputará en Isidro Casanova y será el cierre de la 15ª fecha del Campeonato 2022 de la Primera Nacional. Y ya cuenta con autoridades designadas: Nahuel Viñas será el encargado de conducir las acciones.

Será la segunda vez que este árbitro dirija al Violeta: la primera fue el pasado miércoles 23 de marzo, en el empate 0-0 frente a Chaco For Ever que marcó el inicio del ciclo de Carlos Pereyra como DT del elenco campanense.

Como asistentes de Viñas estarán Walter Ferreyra y Mariano Ascenzi, mientras el cuarto árbitro será Javier Delbarba.

La 15ª fecha comenzará el sábado con cinco cotejos: Deportivo Madryn vs Gimnasia de Mendoza (15.00), Agropecuario vs San Martín de Tucumán (15.30), Almagro vs San Martín de San Juan (15.30), Deportivo Maipú vs Estudiantes de Buenos Aires (15.30) y Quilmes vs Santamarina (17.00).

En tanto, el domingo se jugarán once partidos: Instituto vs Defensores de Belgrano (15.00), Nueva Chicago vs Atlanta (15.10), Temperley vs Güemes (15.30), Flandria vs Deportivo Riestra (15.30), Sacachispas vs Brown de Adrogué (15.30), Alvarado vs Chaco For Ever (16.30), Estudiantes de Río Cuarto vs San Telmo (16.30), Independiente Rivadavia vs Atlético de Rafaela (17.00), Mitre vs Chacarita (17.10), Ferro Carril Oeste vs Guillermo Brown (18.00) y Gimnasia de Jujuy vs Belgrano de Córdoba (19.10).

Finalmente, el lunes se medirán Deportivo Morón vs All Boys (19.10) y Almirante Brown vs Villa Dálmine (21.10).



VIÑAS TIENE UN SOLO ANTECEDENTE CON EL VIOLETA: EL EMPATE 0-0 CON CHACO FOR EVER DEL PASADO 23 DE MARZO.





JUEGA LA RESERVA

Este jueves, Villa Dálmine se medirá ante Atlanta como visitante por la séptima fecha del Torneo de Reserva de la Primera Nacional. El encuentro se disputará en el estadio León Kolbowski desde las 15.00 horas.