Homicidio de Ruta 4: Identificaron a un sospechoso que está prófugo

Se trata de un hombre cuyo domicilio en el partido de 3 de Febrero fue allanado en la mañana de ayer. Luego de cotejar las cámaras de seguridad disponibles, se logró identificar el vehículo en el que se trasladaba el homicida de Patricio Glave, víctima de 4 balazos que recibió el último viernes sobre la Ruta 4, a pocos metros de la entrada del country club Los Cardales. Según trascendió, imágenes lejanas o demasiado borrosas impedían determinar el número de patente del vehículo en cuestión, sumado a que no contaba con la chapa colocada en la parte posterior. Sin embargo, los investigadores de la DDI lograron visualizar parte de la patente en cuestión y al cruzarla con el modelo del vehículo, se accedió al titular del mismo y su domicilio. Fue entonces que se determinó que el sospechoso es un hombre con domicilio en 3 de Febrero y el Juzgado de Garantías autorizó el allanamiento solicitado por el Dr. Matías Ferreirós de la Unidad Fis. El allanamiento en cuestión se concretó ayer por la mañana, con resultado negativo. Sin embargo, se secuestraron elementos relevantes de prueba, y teléfonos de familiares del técnicamente "sospechoso" del homicidio quien se encontraba ausente de su domicilio al momento del procedimiento. "El arma no estaba y, literalmente, es claro que se borró. Pero ya sabemos de quien se trata. Es cuestión de tiempo para que caiga. Preventivamente, ya dimos el alerta a todos los puestos fronterizos", comentó una fuente cercana a la investigación. Conforme avanzan los días y la investigación sobre el perfil del sospechoso, cobra más fuerza la hipótesis de que el homicidio tuvo lugar mediando una discusión de tránsito. "Cuando lo capturemos, no estaría mal hacerle una rinoscopia", confiaron a este medio.

