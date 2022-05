El delantero se había lesionado los meniscos frente a Güemes y su recuperación era favorable. Sin embargo, no pudo evitar el quirófano. El libro de pases se abre en junio y el Violeta, como el resto de los equipos, podrá incorporar hasta cuatro jugadores. El pasado sábado 16 de abril, por la 11ª fecha del Campeonato 2022 de la Primera Nacional, Villa Dálmine recibió la visita de Güemes de Santiago del Estero. Y durante el primer tiempo de ese partido, una fuerte entrada del defensor Andrés Zanini dejó maltrecho a Juan Pablo Zárate, quien no pudo completar los 45 minutos iniciales. Días después se confirmó que el centrodelantero sufrió una lesión de meniscos que, en principio, no iba a requerir de cirugía para la recuperación. Así, el cordobés avanzó con su rehabilitación y la semana pasada, 21 después de la lesión, fue evaluado a la par de sus compañeros y en el cuerpo técnico se ilusionaban con volver a tenerlo a disposición. Sin embargo, aparecieron molestias y, finalmente, Zárate fue intervenido quirúrgicamente este jueves. Y tras esta cirugía iniciará una nueva rehabilitación que le demandaría entre ocho y diez semanas de trabajo. Una mala noticia para el entrenador Carlos Pereyra, quien había logrado que el exjugador de Cipolletti empezara a sentirse más cómodo en el funcionamiento del equipo. De hecho, el Tanque había tenido una muy buena actuación en la goleada ante San Telmo y luego había convertido goles consecutivos frente a Gimnasia de Mendoza y All Boys. Para reemplazarlo, "Jetín" ha alternado entre Francisco Nouet y Federico Haberkorn, quien posee características más similares a las de Zárate. Y entre esas dos alternativas seguramente optará también para visitar el lunes a Almirante Brown por la 15ª fecha.

EL DELANTERO SE LESIONÓ ANTE GÜEMES, LUEGO DE UNA FUERTE ENTRADA DE ATRÁS DE ANDRÉS ZANINI.



CUATRO REFUERZOS La semana pasada, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la ampliación en la cantidad de incorporaciones que los clubes que participan en las categorías de Ascenso podrán realizar a mitad de temporada. Inicialmente se habían estipulado dos refuerzos, pero finalmente serán cuatro. En el caso de la Primera Nacional, el libro de pases se abrirá entre la finalización de la 17ª fecha y el 9 de junio. En ese tiempo, cada club podrá inscribir hasta cuatro nuevos jugadores. En el caso de Villa Dálmine, dada la lesión de Zárate y las dificultades del equipo para llegar al gol (más allá de la buena racha de Lautaro Díaz), una de las prioridades estaría en la búsqueda de un delantero con poder de fuego. Claro: ese tipo de jugador es siempre la figurita difícil de cada mercado de pases. Sobre todo, a mitad de temporada. LA RESERVA CAYÓ ANTE ATLANTA Por la séptima fecha del Torneo de Tercera División de la Primera Nacional, Villa Dálmine perdió ayer 4-0 como visitante frente a Atlanta en un partido que se disputó en el estadio León Kolbowski, en el barrio porteño de Villa Crespo. En esta oportunidad, el conjunto dirigido por Diego Herrero salió a la cancha con Marcos Avero; Gianluca Giménez, Eduardo Vallejos, Santiago Ojuez, Jeremías Kruger; Ignacio Pérez, Máximo Ferulano, Valentín Carlucci; Juan Farías, Valentín Umeres y Tomás Chechic. En tanto, como relevos estuvieron: Franco Campagnoni, Luciano Correa, Iván Isauro, Santino Forlani, Matías Romero, Juan García y Federico Lambardi. En este encuentro frente al Bohemio, el Violeta presentó a tres juveniles que ya han debutado en Primera División como Vallejos, Kruger y Umeres (único con contrato profesional), pero también a tres que hicieron su debut en la Reserva: el arquero Marcos Avero (categoría 2002), el defensor Gianluca Giménez (2005) y el mediocampista Iván Isauro (2006). En la fecha anterior, ante Almagro, habían hecho su presentación el delantero Mirko Bentiboglio (2005) y el arquero Franco Campagnoni (2004). Son rasgos positivos de la participación de Villa Dálmine en este certamen de Tercera División, más allá que los resultados no estén acompañando en las últimas fechas (acumula cuatro derrotas en fila).

JUAN FARÍAS ESCAPA DE LA MARCA DE UN DEFENSOR, AYER EN VILLA CRESPO.