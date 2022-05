Colisión en la avenida Alfonsín

P U B L I C



Fue entre un camión y un auto. Sólo hubo que lamentar daños materiales. Ayer tuvo lugar una colisión entre un camión Chevrolet de un corralón local y un Volkswagen Gacel en la avenida Alfonsín, frente a los barrios Villanueva y 9 de Julio. Ambos vehículos salían de los barrios mencionados, y colisionaron mientras evitaban uno de los canteros centrales de la avenida que se encuentra en obra. Sólo hubo que lamentar daños materiales.

La peor parte se la llevó el Gacel, mientras que el camión prácticamente no mostraba deformaciones.

#Dato choque en Av. Alfonsín (ex Rivadavia) esquina Granaderos. Dado que las calles no coinciden entre ambos barrios, el conductor del camión de materiales optó por cruzar hacia la derecha y colisiona con el VW Senda que venía de Villanueva, SAME trasladó al conductor. CP 7 pic.twitter.com/1VkfMMqTqo — Daniel Trila (@dantrila) May 12, 2022