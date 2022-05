Alonso lamentó que su proyecto de repudio a manifestaciones violentas haya sido rechazado

La iniciativa buscaba que la Honorable Cámara de Diputados bonaerense siente posición "ante la aparición de muñecos colgados con sogas, simulando ahorcamientos", durante la última protesta del campo. La última protesta de ruralistas y empresarios agropecuarios, que marcharon a Buenos Aires para repudiar la política impositiva del gobierno nacional, estuvo signada por algunas manifestaciones de violencia, como la exhibición de bolsas mortuorias con los rostros de diferentes líderes políticos. En ese sentido, la diputada provincial Soledad Alonso presentó un proyecto de repudio para que la Honorable Cámara de Diputados bonaerense siente posición, aunque la iniciativa fue trabada por Juntos por el Cambio. "Lamento que este proyecto de repudio haya sido rechazado porque representa, simboliza, lo que está sucediendo con la violencia mediática, social y hasta política, que es muy grave", manifestó la legisladora durante su intervención ayer en la cámara. Y continuó: "Es muy grave que no se entienda que se puede ser oposición, pero sin faltarle el respeto al otro. Es muy grave que no se entienda que se puede ser oposición sin colgar figuras de nadie, porque creo que nos enseñan de chiquitos que no hagamos lo que a nosotros no nos gustan que nos hagan". Alonso sostuvo que "aquellos que se llenan la boca hablando de educación no han repudiado lo que sucedió en la marcha que organizaron los ruralistas y empresarios del agro". Por el contrario, cuestionó que la manifestación contará con el acompañamiento de dirigentes macristas que no hicieron ningún tipo de "reparación" sobre el hecho. "Una no está acá para juzgar si el reclamo es fundamentado o no: este proyecto lo que hace es repudiar la manera de manifestase de alguna de las personas y también el silencio de dirigentes políticos que estando en ese lugar no hicieron nunca ningún tipo de reparación sobre cómo se estaba llevando adelante la protesta", explicó la legisladora. También criticó el tratamiento que ciertos medios le dieron al tema: "Llamaron a esas figuras colgadas en la Plaza de Mayo `intervenciones´". "Nosotros fuimos oposición, nos manifestamos constantemente, estuve en cada marcha de Unidad Ciudadana primero y el Frente de Todos después, repudiando las gestiones de Macri y Vidal, la llegada del FMI y tantas otras equivocaciones: pero jamás tuvimos que colgar la figura de nadie en la Casa Rosada, porque eso genera violencia", expresó la diputada. Y concluyó: "Sería bueno que los ruralistas que se manifestaron siembren amor, paz, tranquilidad, paciencia, ademas de seguir sembrando tanta soja".

"ES FUNDAMENTAL QUE, MÁS ALLÁ DE LO QUE SE ESTÉ RECLAMANDO, BUSQUEMOS NUEVAMENTE LAS MEJORES FORMAS DE RECLAMAR LO QUE NOS PARECE INJUSTO. ES FUNDAMENTAL QUE ENTENDAMOS QUE A LA VIOLENCIA NO SE LE TIENE QUE RESPONDER CON VIOLENCIA", SEÑALÓ ALONSO.



????Repudio ante la aparición de muñecos colgados que simulan ahorcamientos de funcionarios y referentes de Derechos Humanos en la Plaza de Mayo. pic.twitter.com/BcI0D14yWm — Soledad Alonso (@soleaalonso) May 12, 2022 ??Les comparto mi exposición en @HCDiputadosBA repudiando la Aparición de Muñecos colgados con sogas, simulando ahorcamientos, con fotos de los rostros de funcionarios, dirigentes del oficialismo e importantes figuras defensoras de los Derechos Humanos???? https://t.co/4T2yB1dT63 — Soledad Alonso (@soleaalonso) May 13, 2022