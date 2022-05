Comenzó en Campana el juicio por el femicidio de Antonela Osorio

Era una vecina de Matheu, tenía 27 años y estaba embarazada de 4 meses. Murió por una infección generalizada a partir de una golpiza que le propinó su ex pareja, Leonardo Feversani. El Fiscal de Juicio es el Dr. Martín Zocca. Ayer por la mañana, un grupo de familiares y allegados de Antonela Osorio manifestaban sobre la vereda de los tribunales de Del Pino 517, dado que se iniciaba el debate por el femicidio de Antonela Osorio: "Queremos que le den perpetua y no que salga a los 10 años como si nada", señalaron a la prensa local. Según explicaron, la mujer de 27 años murió luego de los golpes que le propinó su pareja, Andrés Leonardo Feversani, delante de sus 5 hijos. Estaba embarazada de 4 meses y también murió la bebé que llevaba en su vientre. Todo ocurrió en 2019, en un domicilio de Conde Alberto al 1000, en la localidad de Matheu, partido de Escobar. Sus vecinos llamaron al 911, alertados por los gritos de dolor de la víctima y al arribar se llevaron detenido al agresor, quien sin embargo a las pocas horas fue liberado. A Antonela junto a sus hijos la llevaron a la Comisaría de la Mujer, pero nunca al hospital. A los pocos días, fue llevada a una guardia médica en Matheu, donde detectaron que la bebé que llevaba en su vientre había muerto. Antonela tenía mucha fiebre y fue trasladada a Belén de Escobar, muy grave, con una infección generalizada que fue la que la llevó a la muerte. Ante esta situación, Feversani se dio a la fuga y, finalmente, fue capturado por las autoridades a los dos meses del hecho. "Mi hija no murió por un aborto espontáneo. En el hospital recién pude verle el cuerpo, ella no se dejaba ver. Tenía golpes por todos lados. Pedí la autopsia de mi hija y de la bebé, que dio que había muerto por los golpes", dijo la madre de la víctima. El Fiscal de Juicio es el Dr. Martín Zocca y, según trascendió, declararán al menos 12 testigos.

