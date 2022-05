El presidente del bloque de Juntos, Alejandro Barja, cuestionó al kirchnerismo local. "Lo único que hace es hablar para confundir a los vecinos, porque los fondos que recibe la ciudad para obras no son ni más ni menos de los que corresponden por ley", dijo. Si hay algo en lo que se destaca la gestión de Sebastián Abella es en la transformación de la ciudad con obras estructurales de infraestructura que se vienen ejecutando en los distintos barrios para que los vecinos puedan vivir mejor. No obstante, hay figuras del arco opositor que buscan opacar esta realidad. Ante esto, el presidente del bloque de concejales de Juntos Alejandro Barja cuestionó que "el kirchnerismo lo único que hace es hablar para confundir a los vecinos porque los fondos que recibe Campana para efectuar obras no son ni más ni menos de los que corresponden por ley tanto por la Coparticipación como por el Fondo de Infraestructura Municipal". Y sumó: "En todo este tiempo no hemos visto que Alonso, Ortega o Calle hayan gestionado una sola obra para Campana, a diferencia de lo que viene haciendo el intendente Abella desde el primer día de su mandato". Siguiendo con esta línea, Barja indicó que "cuestionan que no se hace suficiente a un gobierno local que cuando asumió se encontró con una ciudad con muchas calles de tierra y otras de pavimento en gran estado de deterioro, como así barrios y espacios públicos en total abandono". "Podrían dedicarse a gestionar obras ante Kicillof ya que quieren hacer campaña con lo que manda la Provincia por ley, que encima a los municipios de otro color político como Campana lo hace con demora", aseveró. Para cerrar, manifestó que "Alonso, Ortega y Calle son lo mismo. Representan a un gobierno que fracasó y que está haciéndole pagar a todos los argentinos su mediocridad con una gran crisis socioeconómica"

