P U B L I C





DÓLAR EN BAJA El dólar blue bajó a $203,50 en la punta vendedora, tras alcanzar ayer el valor máximo de las últimas dos semanas, pese a la alta demanda, según las cotizaciones del mercado cambiario informal. El dólar blue venía de aumentar $3 en la rueda previa y acumula $2,50 en lo que va de la semana; la brecha con el dólar oficial mayorista se ubica en 73,5%, y con el minorista en 65,9%. El Banco Central (BCRA) vendió US$ 80 millones al mercado y se convirtió en la más alta venta diaria desde febrero, desde los US$ 99 millones de ese mes. Con esta disminución de reservas el saldo positivo mensual llega a US$ 535 millones y es el mejor registro del año. El dólar sin impuestos subió 20 centavos a $122,70 para la venta y en el Banco Nación se mantuvo en $122,50 para la venta, mientras que el billete con impuestos o dólar solidario subió 33 centavos a $202,46 en promedio. SUBIÓ LA TASA El Banco Central de la República Argentina elevó en 200 puntos básicos a 49% anual la tasa de interés de referencia en respuesta a un nuevo salto inflacionario y persiguiendo el compromiso con el FMI de lograr rendimientos reales positivos. De este modo el rendimiento de las Letras de Liquidez (Leliq) a 28 días pasan a tener una Tasa Efectiva Anual de 61,8%. La decisión se tomó en la habitual reunión de directorio de la entidad que celebró tras conocerse que la inflación de abril fue de 6%. Asimismo dispuso un aumento similar de la tasa de interés de los plazos fijos. Para personas humanas, el nuevo piso se fijó en 48% anual para las imposiciones a 30 días, hasta 10 millones de pesos, lo que representa una Tasa Efectiva Anual (TEA) de 60,1%. Para el resto de los depósitos a plazo fijo del sector privado la tasa mínima garantizada se estableció en 46%, lo que representa una Tasa Efectiva Anual de 57,1%. FONDO APROBADO El Senado de la Nación aprobó el proyecto impulsado por el kirchnerismo para que la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sea pagada en base a la recuperación de "dólares fugados" de evasores que tienen bienes en el exterior no declarados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). La iniciativa presentada por el senador neuquino Oscar Parrilli -mano derecha de Cristina Kirchner- recibió 37 votos positivos y cosechó 31 rechazos, todos ellos de parte de la oposición. El proyecto para crear el "Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional" apunta a formar un fideicomiso con el aporte del 20% de los bienes de ciudadanos argentinos en el exterior no declarados, porción que deberá ser abonada en dólares. En el caso de que los evasores declarasen los bienes pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota sube del 20 al 35%, de acuerdo al texto de la iniciativa, que recibió dictamen de mayoría el pasado 20 de abril. FOTO ESPACIAL Científicos revelaron este jueves la primera imagen del agujero negro que se encuentra en el centro de la Vía Láctea. Se trata de un cuerpo del espacio de masa grande y poco volumen que absorbe cualquier materia o energía situada en su campo de acción, incluida la luz, que no se puede escapar de su fuerza de atracción. Esto impide que pueda ser observado y examinado directamente por su densidad y fuerza de gravedad tan poderosa. Pero sí se puede detectar la materia que circula a su alrededor, antes de ser engullida. La colaboración, un proyecto conocido como EHT (Event Horizon Telescope) presentó, en varias conferencias de prensa simultáneas, la "silueta" del agujero negro Saggitarius A* sobre un disco luminoso de materia, tres años después de haber obtenido la de otro similar en la galaxia M87.