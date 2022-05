Efemérides del día de la fecha, 13 de Mayo

P U B L I C



APARICIÓN DE LA VIRGEN EN FÁTIMA Cada 13 de mayo se celebra en todo el mundo la Fiesta de la Virgen de Fátima, recordando la primera de su 6 apariciones en Cova de Iría, Fátima, Portugal, en 1917. En la aparición del día 13 de septiembre, Nuestra Señora anunció a los tres pastorcitos: "En octubre haré el milagro, para que todos crean". El 13 de octubre de 1917, unas 70 mil personas fueron testigos de cómo tras una fuerte lluvia que paró de repente, las nubes se abrieron y el sol apareció en el cielo como un disco luminoso opaco, que giraba en espiral y emitía luces coloridas. El fenómeno duró alrededor de 10 minutos y está en la lista oficial de milagros reconocidos por el Vaticano.



PRIMER ATENTADO CONTRA JUAN PABLO II Fue el 13 de mayo de 1981 cuando en la Plaza de San Pedro, el terrorista turco Mehmet Ali Agca atentó contra el papa Juan Pablo II con una pistola semiautomática Browning Hi-Power, calibre 9 mm. Una monja y varios testigos le impidieron tanto disparar más veces como escapar. El Papa perdió casi tres cuartos de su sangre, pero luego de una intervención quirírugica de más de 6 horas, sobrevivió.



MILAGRO EN LOS ANDES El viernes 13 de octubre de 1972, el Vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en los Andes. A bordo iban 40 pasajeros y 5 tripulantes, entre quienes se encontraban integrantes del equipo de rugby Old Christians. Para sobrevivir tuvieron incluso que alimentarse de los propios compañeros muertos. 72 días después fueron rescatadas 16 personas con vida, este suceso es conocido popularmente como «El milagro de los Andes».



NACE STEVIE WONDER En 1950 nace en la ciudad de Saginaw (Michigan, EE.UU.) el músico, cantautor y activista Stevie Wonder (Stevland Hardaway Morris), ganador de 25 premios Grammy, quien lleva vendidos más de 100 millones de discos. Ciego de nacimiento, fue un niño prodigio. Cuando tenía 11 años, firmó contrato con la Motown. ?Berry Gordy, el patrón de la legendaria discográfica había quedado impresionado por las habilidades musicales del artista, al que bautizó como "Little Stevie Wonder". Se destaca tocando el piano y la armónica.