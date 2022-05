¿Es la muerte reversible?

Esta pregunta es particularmente relevante para el tema de la criónica (la práctica de preservar a un paciente inmediatamente después de la muerte legal para que la tecnología futura pueda tratarlo). Para responder a la pregunta, primero debemos comprender qué significa estar muerto. Si hubieras estado caminando por la calle en 1950 y tu corazón se hubiera detenido, se te habría considerado muerto. Solo 10 años después, con el desarrollo de la RCP, este ya no sería el caso. Hoy en día, el corazón de alguien puede detenerse durante unos minutos y aun así ser reanimado. Alguien considerado muerto en 1950 podría haber sido salvado y seguir viviendo una vida saludable con las prácticas médicas de hoy. Entonces, si el corazón de una persona se detenía en 1950, ¿estaba realmente muerta? Diríamos que no. No estaban realmente muertos, simplemente no se podían salvar con la tecnología médica del momento específico en el que "murieron". Cuando alguien muere hoy, significa que no hay nada más que la ciencia médica actual pueda hacer para ayudarlo. De la misma manera que alguien que fue considerado completamente muerto en 1950 podría haber sido salvado hoy, es muy probable que alguien que se considera totalmente muerto hoy pueda ser salvado por las prácticas médicas del futuro. A medida que nuestra tecnología médica ha avanzado, también lo ha hecho nuestra definición de la muerte. Desde la perspectiva de la duración de la vida de un individuo, es fácil ver la muerte como este momento inevitable. Algo que se ha mantenido constante e ineludible a lo largo de nuestra historia. Sin embargo, cuando nos alejamos y observamos el progreso de las prácticas médicas durante largos períodos de tiempo, rápidamente vemos nuestras suposiciones sobre la muerte desafiadas. Hoy en día, alguien se considera "muerto" cuando su corazón se detiene durante 4-6 minutos. Este es el tiempo que el cerebro puede pasar sin oxígeno antes de que nuestra tecnología actual no pueda salvarlos. Los nuevos tratamientos experimentales han podido prevenir el daño cerebral incluso después de más de 10 minutos de un paro cardíaco. Se espera ampliamente que las tecnologías de reparación molecular en el futuro puedan extender las fronteras de la reanimación mucho más allá de los 10 minutos. La definición actual de muerte ya se está volviendo obsoleta. LA MUERTE ES UN PROCESO Después de la muerte legal, todavía ocurren procesos biológicos en el cuerpo. A medida que se agota el oxígeno, las células comienzan lentamente el proceso de auto reciclaje. Dependiendo de las condiciones (y temperatura …) del cuerpo, este proceso puede ralentizarse significativamente e incluso detenerse. El hecho es, que la muerte no es un momento, es un proceso. Si ese proceso puede ser pausado, entonces quizás no estén realmente "muertos". Esta es la idea fundamental detrás de la criónica. La criónica puede poner al cuerpo en una pausa biológica completa justo después de la muerte legal. Es posible que no podamos tratar a los pacientes de criopreservación hoy, pero si hacemos una pausa en el proceso de muerte, estos pacientes pueden vivir para ver un mundo que pueda salvarlos. No hay ninguna razón biológica fundamental por la que no sea posible la reanimación después de la criopreservación. La muerte y sus causas no son una inevitabilidad insuperable, son una serie de problemas individuales que se pueden resolver. Los defensores de la criónica son muy conscientes de que hay muchos desafíos que superar antes de que sea posible la reanimación. Sin embargo, el hecho de que estas tecnologías que salvan vidas no estén disponibles aún y sea difícil imaginarlas ahora, no significa que nunca estarán disponibles. Vemos los logros tecnológicos de hoy como evoluciones obvias de nuestra tecnología pasada, pero si sacaras a alguien del siglo XIX, verían lo que hemos logrado como nada menos que magia. Entonces, ¿es la muerte reversible? La respuesta honesta es que no lo sabemos. Probablemente no sepamos la respuesta a esa pregunta en nuestra vida natural. En cierto sentido, la criónica es un gran experimento y no sabremos si tendrá éxito hasta dentro de un siglo más o menos. La pregunta que debes hacerte es: ¿preferirías estar en el grupo de control o en el grupo experimental? Por defecto, todos estamos resignados a la muerte permanente en el grupo de control. Pero si estás leyendo esto, entonces estás al menos algo consciente de lo que es la criónica, lo que significa que se te presente la rara oportunidad de elegir conscientemente en qué grupo deseas estar. Ahora está en tus manos tomar esa decisión,