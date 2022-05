Buscan intensamente al homicida de la Ruta 4

Se trata de Gustavo Fabián D´Aversa, empresario de 3 de Febrero, dedicado a la importación y distribución de repuestos de motos. Al momento del homicidio circulaba en una Peugeot Partner blanca, patente NAR 094. A una semana del homicidio de Patricio Glave (44), quien recibió 4 balazos calibre .25 sobre la Ruta 4, a metros de la entrada al country Los Cardales, la investigación avanzó lo suficiente para determinar que el homicida es Gustavo Fabián D’Aversa, de 52 años, empresario de 3 de Febrero dedicado hace 2 décadas a la importación y distribución de repuestos de motos. Uno de los primeros datos concretos lo aportó una de las lectoras de patentes de la Municipalidad de Campana: si bien se contaba con imágenes de video del vehículo del agresor, no eran lo suficientemente nítidas para determinar la patente. Fue entonces que, con el dato del tipo de vehículo y apenas una letra de la patente, se logró cruzar la información satisfactoriamente. Así, junto a las imágenes que fueron apareciendo, y a diferentes testimonios, se pudo reconstruir las circunstancias del crimen y determinar quien fue su autor. Cuando esa tarde llegó la policía al lugar de los hechos, Glave se encontraba ya sin vida y con cuatro balazos en su cuerpo, sobre la ruta, boca arriba. A pocos metros del cadáver, sobre la banquina, estaba su Chevrolet Meriva, en marcha, con las luces encendidas y la puerta del conductor abierta. Según se pudo establecer, la víctima se bajó del auto por una discusión de tránsito, y mientras se acercaba hacia D´Aversa quien estacionó a unos 10 metros detrás de él, le disparó. No conforme con esto, cuando se retiró del lugar, le pasó por arriba con la camioneta. Este jueves por la noche, el propio Fiscal de la causa que tramita en la UFI2, Matías Ferreirós, encabezó 4 allanamientos concretados por la DDI local en el partido de 3 de Febrero. Si bien no encontraron a D’aversa ni a la camioneta, se secuestró indumentaria compatible con la que el homicida utilizaba ese día, además de varios teléfonos celulares que serán peritados. Además se emitió el pedido de captura de D´Aversa a nivel nacional, incluyendo Migraciones, como así también se ordenó el secuestro de la camioneta involucrada en el hecho, una Peugeot Parter blanca patente NAR 094.

Ese viernes, el homicida cargó nafta en una estación de servicio Shell. Lo acompañaba uno de sus dos perros.





D’Aversa tiene pedido de captura vigente a nivel nacional, incluyendo migraciones.





Con domicilio en Exaltación de la Cruz, Glave estaba casado y era padre de dos hijas de 8 y 24 años.