Piden a los vecinos respetar las condiciones sobre la disposición de residuos y montículos

Desde el Municipio recuerdan que los restos de cortes de pasto, hojas, ramas y restos de barridos de veredas deben estar embolsados y no ser colocados en la vía pública. De esta manera, se evitarán multas. La Subdirección de Higiene Urbana, dependiente de la Secretaría de Planeamiento, Obras e Ingeniería Urbana del Municipio solicita a la comunidad respetar las condiciones sobre la disposición de los residuos domiciliarios y de los montículos. Este pedido, que surgió con la finalidad de colaborar con la limpieza en la ciudad, está enmarcado dentro de la Ordenanza Municipal Nº 4869/06, que prohíbe arrojar la basura o cualquier desecho en la vía pública y obliga a los frentistas a poseer un canasto para tal fin. Asimismo, la normativa establece que los residuos deben estar dispuestos en bolsas herméticas destinadas para tal fin, los cuales deben ser colocados en los cestos de residuos domiciliarios en el horario indicado para su zona, evitando así que en caso de lluvia éstos terminen dentro de los desagües y bocas de tormentas. Los restos de cortes de pasto, hojas, montículos y restos de barridos de veredas deben también estar embolsados y no ser colocados en la vía pública. No obstante, aclara que la disposición de los montículos que excedan el volumen de un metro cúbico deberá efectuarse en un volquete contratado por el frentista. Desde el Municipio solicitaron cumplir dichas normativas de disposición de residuos a fin de evitar multas, dado que todos los servicios que se brindan, son ejecutados y gestionados para que la ciudad esté limpia y ordenada. También recordaron que, para efectuar la poda, tala, raleo de ramas, aplicar productos químicos, cáusticos o fitosanitario, extraer, destruir total o parcialmente el arbolado urbano es necesario contar con la autorización municipal correspondiente.

Está prohibido arrojar basura o cualquier desecho en la vía pública