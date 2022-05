P U B L I C



Después de tres cuartos favorables, el Bote no pudo frenar la reacción del Rancho en el último período y terminó perdiendo ajustadamente por 85-83 como local. Ciudad de Campana queda libre en esta quinta fecha. En el inicio de la quinta fecha de la División A del Torneo Oficial de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), Campana Boat cayó 85-83 como local frente a Atlético Pilar. De esta manera, el Bote cortó una racha de tres éxitos consecutivos en el certamen y ahora acumula tres victorias y dos derrotas. Por su parte, el Rancho (que culminó su participación en el Torneo Federal) logró su primer triunfo luego de tres caídas en fila. El encuentro se disputó el jueves por la noche en el gimnasio "Héctor María Franco" de la ribera de nuestra ciudad, donde el CBC comandó el tanteador durante casi todo el juego. De hecho, fue ampliando ventajas cuarto a cuarto y llegó al último capítulo con una docena de puntos de ventajas. Eso lo consiguió repartiendo mucho el goleo, con buenos aportes de Joaquín Cazurro, Marcelo Sosa y Valentín Rivero. Sin embargo, a partir del segundo período, Atlético Pilar fue engranando en ofensiva, con Thiago Martínez y Federico Michelini como principales vías de gol (se combinaron para 47 puntos). Por eso se armó un encuentro de alto goleo. Y en el último cuarto, el Rancho sostuvo su eficacia y logró controlar al Bote, que ya no encontró el aro: apenas convirtió 12 puntos en ese parcial (6 de ellos por intermedio de Santiago Fernández, quien retornó tras su paso por Institución Sarmiento para jugar el Torneo Federal). Y ese bajón, provocado también por la intensidad del rival, lo terminó pagando con derrota. La quinta fecha de este Torneo Oficial de Primera División proseguía anoche con otros dos encuentros: Honor y Patria de Capilla del Señor vs Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz y Defensores Unidos vs Ingeniero Raver de Los Cardales. Y se cerrará esta noche con Central Buenos Aires vs Independiente de Zárate. En esta oportunidad quedó libre Ciudad de Campana, que hasta el momento acumula tres victorias y una derrota y es uno de los escoltas del Rojo zarateño, único equipo invicto del certamen. SÍNTESIS DEL PARTIDO CAMPANA BOAT CLUB (83): Santiago Fernández (13), Guido Cadelli (11), Joaquín Cazurro (12), Valentín Rivero (16) y Gustavo Marafioti (2) (FI) Marcelo Sosa (20), Leandro Fink (2), Tomás Irisarri (0), Bruno Santini (7) y Fausto Mammoli (0). DT: Nahuel Pinto. ATLÉTICO PILAR (85): Rodrigo Martínez (3), Lautaro Expósito (14), Gonzalo Michelini (2), Marco Kisil (0) y Guido Baldini (2) (FI) Thiago Martínez (25), Federico Michelini (22), Manuel Oilataguerre (12), Facundo Latorre (0) y Santiago Resoagli (0). DT: Hugo Turilli. PARCIALES: 19-15 / 28-23 (47-38) / 24-21 (71-59) / 12-26 (83-85). GIMNASIO: Campana Boat Club. JUECES. Pablo Cesio y Joaquín Albertinsky.



VALENTÍN RIVERO APORTÓ 16 PUNTOS PARA EL CBC.