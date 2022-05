Por la cuarta fecha de la Tercera División de la URBA, Ciudad de Campana visita a Náutico Arsenal Zárate. Así, volverán a enfrentarse en la vecina ciudad después de casi siete años. El partido comienza a las 15.30. En la previa juega la Intermedia.

Después de quedar libre el pasado fin de semana, el plantel superior de rugby del Club Ciudad de Campana afrontará hoy uno de esos partidos que se apuntan especialmente en el calendario: enfrentará como visitante a Náutico Arsenal Zárate en una nueva edición del clásico zonal. La primera en casi siete años que se juega en la vecina ciudad (la última vez fue en agosto de 2015).

El encuentro, correspondiente a la cuarta fecha de la Tercera División del Torneo de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), comenzará a las 15.30 horas. Previamente, desde las 13.45, se desarrollará el duelo de Intermedia.

El Tricolor llega a este compromiso con dos presentaciones en su haber: la derrota en el debut frente a Los Molinos (19-12 como visitante) y la victoria 55-12 como local frente a Atlético San Andrés. De esa manera, como sumó punto bonus en ambos cotejos, el CCC acumula 6 unidades.

Por su parte, Náutico Arsenal Zárate ha cosechado dos triunfos (ambos como visitantes) y una caída en el arranque de la temporada: superó 22-7 a San José en el debut y 30-19 a Atlético San Andrés el pasado fin de semana, mientras en la segunda fecha perdió 40-6 ante Los Molinos como local. Con estos resultados, el conjunto de la vecina ciudad acumula 9 puntos.

En la tercera fecha también se registraron los siguientes marcadores: Los Molinos 41-18 Los Pinos, San José 0-27 Porteño, Tiro Federal de Baradero 24-33 Banco Hipotecario y Municipalidad de Vicente López 60-25 Beromama.

Entonces, disputadas las primeras tres jornadas, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Los Molinos, 14 puntos; 2) Porteño, 13 puntos; 3) Vicente López y Náutico Arsenal Zárate, 9 puntos; 5) Ciudad de Campana, 6 puntos; 6) Banco Hipotecario, 5 puntos; 7) Beromama y San José, 4 puntos; 9) Tiro Federal de Baradero y Los Pinos, 2 puntos; 11) Atlético San Andrés, sin puntos.

Por la cuarta fecha, además del clásico Campana-Zárate, también jugarán: Beromama vs Tiro Federal de Baradero, Banco Hipotecario vs San José, Porteño vs Los Molinos y Los Pinos vs Atlético San Andrés. Queda libre: Municipalidad de Vicente López.

Con esta configuración de partidos, en caso de ganar hoy, el CCC trepará nuevamente hasta la tercera posición y quedará a tiro del segundo lugar a pesar de ya haber tenido fecha libre. Un condimento más que se agrega a todo lo que representa el clásico por sí mismo.