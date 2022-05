Emotivo homenaje a Fausto Gavazzi en la escuela que lleva su nombre

Con la presencia del Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona; el Director de Cancillería Alejo Sarna, la Directora de la institución, Nélida Baldini; excombatientes, autoridades educativas y legislativas de la ciudad se recordó al aviador campanense a 40 años de su fallecimiento en el conflicto del Atlántico Sur Un 12 de mayo de 1982, Fausto Gavazzi salía en misión de combate con su AK B Skayhawk, haciendo impactar su bomba MK17 al destructor Glasgow, el cual queda averiado y fuera de combate. Al volver, su intento por escapar del moderno y poderoso fuego antiaéreo Británico, y con su parabrisas lleno de sal por volar al ras del mar para no ser detectado por los radares, el avión de Gavazzi se introdujo en un corredor prohibido por las fuerzas propias, siendo derribado por el fuego antiaéreo Argentino, que no pudo detectar que era un avión propio. Cuarenta años después, en la Escuela Media 3 que lleva el nombre del aviador campanense, la Directora del establecimiento Nélida Baldini, recibió al Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, quien fuera invitado a la ciudad por el Director de Cancillería, Alejo Sarna. Junto al Presidente del centro de ExCombatientes de Campana, los concejales Romano y Calle, la Consejera Escolar Maidana, las Inspectoras Pitón y Chiorazzo, Veteranos de guerra la ciudad, Carmona, Sarna y Baldini ingresaron al establecimiento donde se reunieron con alumnos de sexto año de la escuela. En primer lugar, los ex Combatientes Juan Carlos Gómez junto a Héctor Castellano y Elbio Hereñú, acercaron la placa en homenaje a Fausto Gavazzi a Carmona para que este se lo entregue a la directora Baldini, quien también es familiar de Fausto. Luego, las palabras de Nélida Baldini emocionaron a la audiencia: "Fausto siempre fue una buena persona, en sus años de alumnos siempre era elegido mejor compañero. Y cuando fue a la guerra, su esposa y compañera estaba embarazada de su segunda hija a quien no llegó a conocer porque nació en septiembre, pero así todo el amor por su patria pudo más" comentó la directora de la escuela y cuñada de Fausto. Por su parte, Alejo Sarna agradeció a Nélida por permitir rendir este homenaje y a Guillermo Carmona por aceptar charlar con alumnas y alumnos y aseguró: "Fausto es un faro para todos nosotros, y homenajear a un héroe de la patria que honra a nuestra ciudad, a nuestro conciudadano, Fausto Gavazzi, es un orgullo. Honor que merecen todos los ex combatientes de Malvinas, y muy especialmente aquellos que, como Fausto, cayeron en combate en ocasión del conflicto armado de 1982". A continuación, Carmona dio la palabra al Presidente del Centro de Ex Combatientes Elbio Hereñú, quien recordó a Fausto Gavazzi y a todos los soldados caídos en las Islas, y pidió que la causa Malvinas nunca sea olvidada. Luego, el Secretario de Malvinas comenzó su charla diciendo que "en la escuela nos enseñan que hay dos invasiones inglesas, pero lo que tenemos que decir es que hubo una tercera invasión inglesa que es la de la usurpación ilegal e ilegítima de las Islas Malvinas por parte del Reino Unido de Gran Bretaña en 1833" aseguró Carmona, para luego de expresar el trabajo que desde Cancillería hace el Gobierno Argentino para la reclamar por la soberanía nacional sobre la Islas, dio lugar a que alumnos pudieran preguntar. Muchas de estas preguntas fueron dirigidas a Guillermo como así también sobre las vivencias que los ex Combatientes tuvieron en el conflicto. La actividad terminó con una recorrida de la directora Baldini junto a Carmona, Sarna, Ex Combatientes y autoridades, donde Nélida Baldini mostró todos los trabajos que los alumnos habían realizado en el marco de los 40 años de Malvinas.

LA DIRECTORA DE LA ESCUELA MEDIA N° 3, NÉLIDA BALDINI, TAMBIÉN CUÑADA DE FAUSTO GAVAZZI, RECIBIÓ UNA PLACA EN HOMENAJE.