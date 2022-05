P U B L I C



Este fin de semana los hermanos paraguayos festejan el Día de su Independencia y el Día de la Madre. La comida paraguaya tuvo su origen precolombino con la raza guaraní y la herencia española en la colonización. La comida típica paraguaya, es el resultado de la combinación de las técnicas culinarias hispanas y de la utilización de productos nativos y otros introducidos y aclimatados por los españoles, como las verduras, el arroz, la carne vacuna, etc. El producto básico de la cocina paraguaya es el maíz que molido, cocido o fermentado entra en la elaboración de distintos platos o alimentos. La gastronomía del Paraguay tiene elementos comunes a toda América como ser el uso del maíz, la mandioca, el maní y las legumbres, pero además la herencia de los recursos naturales y de la cultura de los Guaraníes y la amalgama con la cultura europea nos dan una gastronomía diferente al resto de América y dentro del mismo Mercosur. Las comidas más tradicionales como la chipa o pan paraguayo, la sopa paraguaya y una gran variedad de postres, hacen delicias de los que gustan saborear nuestros platos. El plato más emblemático de la cocina de Paraguay es la "sopa paraguaya", potaje que resulta de mezclar y hervir harina de maíz con huevos, queso fresco, cebolla picada y leche cuajada. Es un platillo típico de la gastronomía paraguaya y del nordeste argentino en donde no sólo se habla español sino también guaraní. Los guaraníes suelen consumir platos elaborados con harina de maíz de color amarillo (no polenta), huevos, quesos y leche. La sopa paraguaya no es precisamente una sopa (es decir algo líquido y caldoso), sino se trata de un bizcocho salado y esponjoso, rico en calorías y proteínas. También tenemos la polenta o el Mbaipy, es uno de los platos del más refinado sabor, elegante y sobrio de los elaborados en base a maíz. En postres, está la polenta dulce o Mbaipy he’é, que puede endulzarse con miel de caña o azúcar, indistintamente. El Mbeyú, una comida típica de los indios guaraníes, una torta frita de almidón de mandioca con leche o agua, sal y queso. El Chipá, un pan o torta paraguaya, que se hace con almidón, leche, queso, grasa, huevos y sal. El Kiveve es un plato a base de Andai (calabaza) idóneo para acompañar el famoso asado. Los Mandi´ó son pasteles de mandioca rellenos; y el Kyrype es una tortilla de almidón, queso, huevo, cebollita de hoja entre otros, que se frita. De lenta y en ocasiones de difícil digestión, hecho que permite al campesino trabajar en el campo largas horas sin otra ingestión alimenticia durante el día. Estas tortillas son incomparables snacks paraguayos. INGREDIENTES - 300 grs. de harina de maíz - 500 c.c. de leche - 3 cebollas grandes - 300 grs. de queso fresco - 100 grs. de queso rallado - 4 huevos - Pimienta negra molida - Sal - Aceite PREPARACIÓN Pela y corta la cebolla bien fina y rehógala con un poco de aceite en una sartén hasta que se transparente. Salpimienta al gusto. Bate los huevos en un recipiente con ayuda de un batidor de alambre o una batidora eléctrica hasta que se tornen espumosos. Coloca la harina de maíz en un recipiente amplio y añade la cebolla, la leche, la sal y la pimienta al gusto. Mezcla nuevamente y vierte los huevos y el queso fresco cortado en cubos pequeños. Trata de que no queden grumos. Integra los huevos con movimientos envolventes con ayuda de una espátula y vierte en una bandeja apta para horno engrasada con aceite. Espolvorea con queso rallado y lleva a horno medio durante 30 minutos o más hasta que esté dorada la superficie y hasta que al pinchar la sopa paraguaya con un palillo, este salga limpio. Deja enfriar y corta en cuadrados. Si no te gusta el queso cremoso o simplemente tienes mozzarella en tu casa, puedes sustituirlo sin problema e incluso mezclar quesos para que el resultado de la sopa paraguaya sea mucho más sabroso. Si quieres probar otra variante de esta sopa, puedes cocinar maíz y desgranarlo para después incluir los granos en la receta junto con la cebolla.







Berta Chudnobsky / berta.chudnobsky@gmail.com