Rincón Del Tango:

Alberto Di Paulo

Rincón Del Tango:

Alberto Di Paulo

Por Raúl Berra











Raúl Berra

Bandoneonista, director, compositor, arreglador · Nombre real: Di Paolo Antonio J. · 12 de Julio de 1929 - 13 de Julio de 2011 · Lugar de nacimiento, Buenos Aires, Argentina. Ya reconocido en su labor, el músico expresó el siguiente concepto. " Los fundamentos por mi utilizados en la formación de mi personalidad artística, tienen como base los tres elementos indispensables que componen la música. melodía, armonía y ritmo. La melodía en mis arreglos debe ser clara, como la concibió su autor, no debe ser desvirtuada. En la armonía se introduce la habilidad y los conocimientos de cada arreglador. Los acordes si bien siempre son los mismos deben otra coloratura en invenciones novedosas. En cuanto al ritmo, el tango nació como música bailable y así debe permanecer". Nació en Buenos Aires, en Parque Centenario, en una familia de clase media que vivió apremios económicos. La música estaba en su casa pues su padre tocaba el violín y sus tíos tocaban el bandoneón, eran los hermanos Caggiano, de los que se destacó el mayor, Américo, que integró entre otras las orquestas de Miguel Caló y la de Enrique Santos Discépolo. También acompañó a Tania en su gira mejicana y allí fue propietario en sociedad del famoso Local El Patio. Como a sus 12 años ya demostraba habilidad para la ejecución del instrumento, fue incorporado al exitoso grupo infantil llamado La Pandilla de Marylín, que diariamente emitía sus programas radiales, pero nuevamente interviene el padre, quien considera que su hijo debe tener experiencia en orquestas y lo ubica en varios conjuntos barriales, uno fue la orquesta típica Maipo, conducida por Miguel Ángel Giordano. Allí, un colega de mayor edad le enseña todos los yeites del bandoneón. Y a los 14 años integra la orquesta de Emilio Balcarce, quien lo influyó mucho. Es cuando comienza a apasionarse por el arreglo musical. Los realiza intuitivamente, pero resuelve iniciar estudios de armonía, contrapunto y orquestación. En esa época fue muy requerido por las orquestas que tocaban en cafés y cabarets, transitando por las de Alberto Pugliese, Antonio Arcieri, Antonio Rodio, Raúl Kaplún, Alfredo Calabró y otras menores. Pero pronto, por una recomendación ingresa en la de Elvino Vardaro. En 1952, tuvo orquesta propia y debuta en Radio Libertad donde permaneció unos dos años, al mismo tiempo que se presentó en numerosos clubes de barrio, en el año 1957, se separaron de Juan D Arienzo los vocalistas Alberto Echagüe y Armando Laborde. Ellos quisieron tener su propia agrupación y lo convocaron a Di Paulo como director y arreglador. El debut se produce en la confitería Richmond, de la calle Suipacha y con ellos pronto llega la grabación de su primer disco. Fueron solo cuatro temas, "Soy varón " y " Nosotros", donde canta Echagüe y" Andate por Dios" y" La calesita" con Laborde. Más adelante, fue llamado para acompañar a Alberto Marino. Actuaron en confiterías y en el canal 7 de televisión y grabaron para el sello Víctor ( Una noche quien escribe esta nota tuve el gusto de verlos en el club Belgrano de la ciudad de Zárate ). Pero la sorpresa es la incorporación de ocho cuerdas los temas elegidos " Telón " y " La calle sin sueño". Quiso el azar que durante estas grabaciones coincidieran en el estudio con el singular director de orquestas Xavier Cugat, que en su recorrida por el mundo actuaba entonces en nuestro país. Este había solicitado a la Víctor, una orquesta de tango y un arreglador para fucionar con su conjunto y llevar para Estados Unidos cuatro tangos para un disco de música latina que estaba en producción. Ya había escuchado las orquestas de D Arienzo, Piazzolla y Troilo. Pero eligió la de Di Paulo, entusiasmado por el tratamiento que le había dado a las cuerdas. Atento a este reconocimiento, la empresa discográfica lanzó, en 1961, un larga duración : Alberto Di Paulo, su bandoneón y su orquesta compuesto por 12 títulos. Se editó al mismo tiempo en toda América e incluso en Japón. Actuó, siempre en canal 7 en los programas.: Buenas noches soy el tango, La escala musical y muchos otros. En 1966, dirigió la orquesta e hizo los arreglos del notable éxito que significó 14 para el tango, ocurrencia de Ben Molar para su sello Fermata. Apareció el 17 de noviembre de ese año, la excelente acogida de este trabajo llevó a Ben Molar a citarlo nuevamente para realizar Los de siempre, con tangos de Cátulo Castillo, Celedonio Flores, Pedro Laurenz, Francisco De Caro. Y casi inmediatamente un nuevo álbum: Catorce de Cobián y Cadícamo, en el que Di Paulo grabó con un octeto. A continuación pasa a Music Hall para realizar los arreglos y la dirección orquestal, de la orquesta que acompañaba a Alberto Podestá. De 1972 a 1982 graba para el sello Magenta. En 1973 y 1974 registró un nuevo disco: El sonido de Alberto Di Paulo, los músicos fueron José Colángelo, Mario Abramovich, Alberto Del Bagno, Aquiles Roggero, Enri Balestro, Adriano Fanelli y Antonio Pagano. Los cantores: Osvaldo Arana y Carlos Cristal. En 1982, participó de una importante producción de la revista Selecciones del Reader/ s Digest. Y tres años después una curiosidad: presentar en tiempo de tango una serie de famosas canciones norteamericanas como " Rapsodia en blue"," Comienza el beguine", "Polvo de estrellas"," El hombre que amo", " Serenata a la luz de la luna", entre otras. También acompañó a todos los cantores y cancionistas que grabaron para el sello Magenta, al tiempo que continuó con su trabajo de compaginador musical en los nuevos álbumes editados por la revista Selecciones. Realizó giras por países sudamericanos, llegó a España y por supuesto se presentó en Japón. Como compositor su obra es numerosa debe destacarse " Mi bandoneón esta triste", que creó el mismo día de la muerte de Aníbal Troilo y que ejecutó en solo de bandoneón.

Alberto Di Paulo



Datos recopilados de Todo Tango.

