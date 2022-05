Villa Dálmine recién se presentará el lunes: su duelo ante Almirante Brown cerrará la programación. Si hoy no gana Santamarina, llegará fuera de la zona de descenso

Este sábado, con cinco encuentros, se pondrá en marcha la 15ª fecha del Campeonato 2022 de la Primera Nacional. La programación del día incluye a Deportivo Madryn vs Gimnasia de Mendoza (15.00), Agropecuario vs San Martín de Tucumán (15.30), Almagro vs San Martín de San Juan (15.30), Deportivo Maipú vs Estudiantes de Buenos Aires (15.30) y Quilmes vs Santamarina (17.00).

De estos partidos, el mayor interés para Villa Dálmine (10 unidades) estará puesto en la suerte de Santamarina, ya que el conjunto de Tandil suma apenas 9 puntos y es uno de los tres equipos que se ubican por debajo en la tabla de posiciones.

De hecho, si el Aurinegro no derrota a Quilmes, el Violeta se asegurará llegar a su partido ante Almirante Brown fuera de la zona de descenso, dado que Tristán Suárez (también 9) queda libre en esta jornada.

Los dirigidos por Carlos Pereyra, que quedaron libres en la fecha pasada, recién se presentarán el lunes por la noche: el duelo ante el Mirasol, pautado para las 21.10 horas, cerrará la programación de esta 15ª jornada.

Para ese compromiso, "Jetín" no podrá contar con Nicolás Bertochi (cinco amarillas) ni con Juan Pablo Zárate (el jueves fue intervenido de su lesión de meniscos y la rehabilitación le demandará dos meses). Tampoco con Gabriel Pusula, quien debe una fecha de las dos que recibió como sanción tras su expulsión ante Deportivo Riestra.

Previamente al cotejo que se jugará en Isidro Casanova, el domingo se jugarán otros diez partidos: Instituto vs Defensores de Belgrano (15.00), Nueva Chicago vs Atlanta (15.10), Temperley vs Güemes (15.30), Flandria vs Deportivo Riestra (15.30), Sacachispas vs Brown de Adrogué (15.30), Alvarado vs Chaco For Ever (16.30), Estudiantes de Río Cuarto vs San Telmo (16.30), Independiente Rivadavia vs Atlético de Rafaela (17.00), Mitre vs Chacarita (17.10), y Gimnasia de Jujuy vs Belgrano (19.10).

Mientras el lunes, en el primer turno de la jornada se medirán Ferro Carril Oeste vs Guillermo Brown (19.00) y Deportivo Morón vs All Boys (19.10). Luego sí llegará el momento de Almirante Brown vs Villa Dálmine (21.10).



PEREYRA PREPARA AL EQUIPO QUE JUGARÁ EL LUNES EN ISIDRO CASANOVA.

CONTINÚA LA AMPLIACIÓN DE LA PLATEA

A través de un comunicado de prensa, el Club Villa Dálmine informó que firmó contrato con la empresa Prear (Pretensados Argentinos SA) para continuar con la ampliación de la platea Almo Valentini.

Esta etapa, según se explicó, constará de la confección de los bloques que serán parte del ala derecha, lo que permitirá ampliar la capacidad tanto de espectadores como de cabinas disponibles para la prensa.

En una segunda instancia se realizará el ensamble y la colocación de las respectivas butacas en ambas alas, que se concretará gracias a la colaboración de empresas locales, remarcaron desde la entidad Violeta.

Además, en el sector de Tribuna Frattini comenzó la construcción de un baño para personas con discapacidad, el cual estará comunicado con la rampa ya emplazada tiempo atrás.

"Desde la Comisión Directiva queremos destacar el continuo aporte y colaboración que viene realizando la gestión municipal encabezada por Sebastián Abella con nuestra institución. Ello nos permite continuar creciendo y mejorando la infraestructura de nuestro club", manifestaron desde el club.



PRÓXIMAMENTE SE LEVANTARÁ LA ESTRUCTURA DE LA SEGUNDA ALA