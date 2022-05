SE DEFINE UN FINALISTA Esta tarde, Boca Juniors y Racing Club se enfrentarán por las semifinales de la Copa de la Liga Profesional. El encuentro se disputará desde las 17.00 horas en el estadio de Lanús y definirá al primer finalista del certamen. El otro se conocerá mañana en el duelo entre Tigre y Argentinos Juniors.



SUFRIÓ CENTRAL Rosario Central avanzó ayer a la segunda ronda de la Copa Argentina tras vencer a Sol de Mayo (Viedma) y su próximo rival será Quilmes. El Canalla recién consiguió su boleto en los penales (5-3), tras igualar 1-1 en los 90 minutos. Por su parte, Godoy Cruz superó 2-0 a Tristán Suárez y en la próxima instancia se medirá con Lanús. Previamente, el jueves, Barracas Central eliminó 4-1 a Acassuso y se convirtió en el próximo rival de River Plate, mientras Patronato le ganó 2-0 a Deportivo Morón y chocará ahora con Colón de Santa Fe. PRIMERA B METRO Hoy comienza la 14ª fecha del Apertura con cuatro partidos: Defensores Unidos vs Deportivo Merlo, Villa San Carlos vs Colegiales, Deportivo Armenio vs J.J. Urquiza y San Miguel vs Cañuelas. PRIMERA C Este sábado comienza la 15ª fecha del Torneo Apertura con el duelo Lamadrid vs Excursionistas (15.30). En caso de ganar, el Verde quedará, al menos momentáneamente, como único líder. Por su parte, Puerto Nuevo se presentará mañana domingo, cuando reciba la visita de Victoriano Arenas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. PRIMERA D La segunda jornada se inicia hoy con cuatro encuentros: Argentino (R) vs Defensores de Cambaceres, Central Ballester vs Sportivo Barracas, Yupanqui vs Juventud Unida y Mercedes vs Deportivo Paraguayo. LA LISTA DE SCALONI De cara al duelo que la Selección Argentina sostendrá frente a Italia el próximo 1º de junio, Lionel Scaloni informó una lista previa de 35 convocados para ese partido entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa. Las principales novedades son la citación del defensor Marcos Senesi (Feyenoord) y los retornos de los atacantes Lucas Alario y Paulo Dybala.