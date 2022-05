El Violeta enfrenta a Almirante Brown este lunes desde las 21.10 horas, con televisación de TyC Sports. En caso de ganar logrará despegarse de Santamarina, que ayer perdió nuevamente, y también de Tristán Suárez, que tiene fecha libre.

Después de quince días sin competencia, Villa Dálmine volverá mañana a la acción del Campeoanto 2022 de la Primera Nacional: desde las 21.10 horas enfrentará como visitante a Almirante Brown en el cierre de la 15ª fecha.

El encuentro, que será televisado por TyC Sports, se disputará en el estadio Fragata Presidente Sarmiento de Isidro Casanova con el arbitraje de Nahuel Viñas, quien estará dirigiendo por segunda vez al equipo de nuestra ciudad (la anterior fue en el empate 0-0 ante Chaco For Ever de la séptima jornada).

Para el Violeta, este encuentro será la oportunidad de, a pesar de haber quedado libre en la fecha pasada, despegarse de los puestos de descenso directo. Es que, en caso de ganar, tomará cuatro puntos de ventaja respecto a Santamarina (que ayer volvió a perder, esta vez 2-0 ante Quilmes) y Tristán Suárez (queda libre en esta jornada).

Claro está: la victoria le ha resultado una empresa sumamente complicada en lo que va de la temporada. De hecho, hasta el momento, apenas ha conseguido una en trece presentaciones. Y en los últimos cinco encuentros solo ha sumado por intermedio de tres empates.

En cuanto a lo futbolístico, Carlos Pereyra ha dispuesto de dos semanas de trabajo: en la primera, junto al cuerpo técnico, apostó especialmente por una puesta a punto física de los jugadores; y en esta segunda preparó particularmente el duelo de mañana frente al Mirasol.

En ese sentido, "Jetín" no contará con Nicolás Bertochi (cinco amarillas), Gabriel Pusula (debe una fecha todavía) y Juan Pablo Zárate (fue operado el jueves de meniscos). Así, respecto a la última presentación frente a Belgrano de Córdoba, su equipo tendría una modificación en el mediocampo: ingresará Braian Camisassa en lugar del suspendido Bertochi.

En tanto, en ofensiva, la duda asoma entre Federico Haberkorn y Francisco Nouet, quienes se han alternado la titularidad tras la lesión de Zárate.

Entonces, los once de Villa Dálmine serían: Alan Sosa; Agustín Alberione, Facundo Gómez, Fernando Moreyra, Diego Martínez; Rafael Sangiovani, Braian Camisassa, Laureano Tello, Ezequiel D´Angelo; Lautaro Díaz y Nouet o Haberkorn.

Por su parte, Almirante Brown llega a este encuentro en su peor momento de la temporada: después de un arranque positivo (cuatro victorias, dos empates y una derrota) acumula siete fechas sin triunfos, con cuatro igualdades y tres caídas en esta racha.

En su última presentación perdió 1-0 como visitante frente a Belgrano de Córdoba, una derrota que amplió los cuestionamientos al DT Fabián Nardozza, a pesar de la gran campaña que realizó la Fragata en la pasada temporada y el buen arranque en el actual campeonato. Por el momento, con 18 unidades, comparte el 17º puesto, mientras el Violeta se encuentra en el 34º lugar con 10 puntos.



TRAS CUMPLIR SU SANCIÓN, CAMISASSA VOLVERÁ A LA TITULARIDAD EN LUGAR DEL SUSPENDIDO BERTOCHI. ASÍ, JUGARÍA DE ARRANQUE EN LA MITAD DE CANCHA.





EL HISTORIAL

Por Gustavo Belsué

ENCUENTRO Nº 43. Jugaron 42 partidos: Villa Dálmine se impuso en 18 ocasiones, Almirante Brown logró 14 triunfos y se registraron 10 igualdades. El Violeta convirtió 50 goles, mientras el Mirasol marcó 49.

COMO LOCAL ALTE. BROWN. Jugaron 22 partidos: Villa Dálmine ganó 9 (28 goles) y Almirante Brown venció en 7 (26 goles). Igualaron 6 cotejos.

EL ULTIMO ENCUENTRO. El sábado 27 de septiembre de 2014, por la 12ª fecha del Torneo de Transición de la Primera B Metropolitana, Almirante se impuso 1-0 en Campana con gol de Daniel Olmedo.

EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE

El viernes 8 de agosto de 2014, por la 1ª fecha del Torneo de Transición de la Primera B Metropolitana, Villa Dálmine se impuso 2-1 en el partido que inició el camino al ascenso a la Primera Nacional

ALMIRANTE BROWN (1): Bruno Centeno; Iván Centurión, Sebastián Ibars, Alejandro Mena (Leonardo Heredia), Mauricio Almada; Daniel Olmedo (Abel Flegenal), Sergio Meza Sánchez, Enzo Herrera (Leandro Collavini); Román Díaz, Alexis Canelo y Víctor Meza. DT: Felipe De La Riva. SUPLENTES: Ariel Barros, Hernán Velozo, Lucas Ferreiro y Hernán Salazar.

VILLA DALMINE (2): Pedro Fernández; Juan Ferreira, Matías Valdez, Rubén Zamponi, Jorge Demaio; Renso Pérez, Horacio Falcón, Diego Grecco y Gabriel Sanabria (Mauro Frattini); Esteban Pereyra (Carlos Fernández) y Ezequiel Cérica (Matías Nouet). DT: Sergio Rondina. SUPLENTES: Carlos Kletnicki, Lucas Piedra, Diego Núñez y Jonathan Figueira.

GOLES: PT 23m Rubén Zamponi (VD). ST 22m Ezequiel Cérica (VD) y 30m Román Díaz (AB). CANCHA: Almirante Brown. ÁRBITRO: Martín Gonaldi.

BELGRANO BUSCARÁ EXTENDER SU VENTAJA

Ayer, el escolta San Martín (T) igualó 1-1 en Carlos Casares.

Este domingo continuará la 15ª fecha del Campeonato 2022 de la Primera Nacional y en el partido más destacado del día, el líder Belgrano de Córdoba visitará a Gimnasia de Jujuy desde las 19.10 horas. El Pirata tendrá la posibilidad de ampliar la diferencia sobre su escolta, San Martín de Tucumán, que ayer igualó 1-1 en su visita a Agropecuario de Carlos Casares.

Ayer, además, también jugaron: Deportivo Madryn 2-0 Gimnasia (M), Deportivo Maipú 0-1 Estudiantes (BA), Almagro 1-0 San Martín (SJ), Sacachispas 1-2 Brown (A) y Quilmes 2-0 Santamarina.

En tanto, hoy también se medirán: Instituto vs Defensores de Belgrano (15.00), Nueva Chicago vs Atlanta (15.10), Temperley vs Güemes (15.30), Flandria vs Deportivo Riestra (15.30), Sacachispas vs Brown de Adrogué (15.30), Alvarado vs Chaco For Ever (16.30), Estudiantes de Río Cuarto vs San Telmo (16.30), Independiente Rivadavia vs Atlético de Rafaela (17.00) y Mitre vs Chacarita (17.10).

Mientras mañana lunes habrá dos partidos en la previa a la presencia de Villa Dálmine en Isidro Casanova: Ferro Carril Oeste vs Guillermo Brown (19.00) y Deportivo Morón vs All Boys (19.10).