Resultaron ilesos de milagro

Fue ayer por la tarde sobre la Ruta 9 a la altura de Barrio Las Campanas. Ayer por la mañana, una Citröen Berlingo que circulaba por el carril central de la Ruta 9 mano a Capital, fue impactada por detrás por un Volkswagen Voyage, a la altura del barrio Las Campanas. Como consecuencia de la colisión, el conductor de la Partner terminó su trayectoria cayendo al zanjón pluvial que divide la ruta de la colectora Sur, al tiempo que el Voyage terminó volcado sobre la banquina de la mano lenta. Además, este último vehículo no contaba con seguro vigente, por lo cual fue secuestrado por Tránsito Municipal. A pesar del violento siniestro experimentado por ambos vehículos, sus dos conductores resultaron ilesos por lo cual no fue necesario convocar a ninguna ambulancia. Las actuaciones estuvieron a cargo de efectivos del Comando de Patrullas.

#Dato Siniestro Vial ocurrido esta mañana en #Panamericana Km 71 mano a Capital. Una Citroën Berlingo cayó al zanjón luego de ser embestida de atrás por un VW Voyage que a su vez volcó. No se registraron heridos. Presente Comando Patrulla. Ausol retiró los vehículos. pic.twitter.com/ZVhi9dAQOD — Daniel Trila (@dantrila) May 14, 2022