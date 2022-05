El Voluntariado de Tenaris quiere transformar su séptima escuela

P U B L I C



De la mano de la solidaridad del personal, comunidad educativa y vecinos, intervendrá la Escuela Primaria Nº10 de La Josefa. "Las expectativas son muy grandes: esperamos lograr cumplirlas. Con toda esta movida que se viene haciendo desde 2020, los papás están viendo que la escuela está cambiando, por eso se van a involucrar y van a venir". La que habla en Miriam Vega, directora de la Escuela Primaria Nº10 de La Josefa, que se apronta a recibir centenares de personas para protagonizar un nuevo programa de Voluntariado de la empresa Tenaris. La iniciativa, que propone transformar en solo un fin de semana distintos establecimientos educativos, entidades de bien público y espacios de uso comunitario, regresa a una escuela tras dos años de impasse debido a las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19. Pero en esta oportunidad, el desembarco de Tenaris en La Josefa se produjo con mucha anticipación: la compañía viene apuntalando la infraestructura del establecimiento desde que se definió que el programa de educación no formal ExtraClase -ahora gestionado por la Escuela Técnica Roberto Rocca- tendría su nueva sede en el edificio de Félix Fernández y Zavalía. De ahí "la movida" a la que se refiere la directora Vega y entusiasma a los y la vecinas. "Después de 35 años, queremos tener la escuela como el día en que se inauguró. Eso es muchísimo para los chicos. Y si ellos ven que fueron sus mismos papás quienes trabajaron para dejarla así, van a entender que la escuela es suya y la van a cuidar más", aseguró la titular de la EP Nº10 el miércoles pasado, cuando integrantes de las áreas de Relaciones con la Comunidad y Servicios Industriales de Tenaris visitaron el establecimiento y presentaron el proyecto de voluntariado a las familias. La noticia corrió rápido por el barrio y, junto a papás, mamás y docentes, también comprometieron su colaboración exestudiantes que se formaron en esas aulas. El entusiasmo por ver a la EP Nº10 renovada es tal que el compromiso excede las pinceladas y la fuerza para retirar el mobiliario a sustituir que demandarán las dos jornadas de trabajo. Sin ir más lejos, un exalumno ofreció su cancha de fútbol -ubicada a pocos metros de la escuela- para que sea usada como estacionamiento para vehículos ese fin de semana. "Fui alumna, fui profesora, sé lo que es esta escuela y que un edificio en buenas condiciones genera una mejor educación, porque uno no está pensando si tiene frio, calor o se cae tal cosa. He estado en otros voluntariados, pero este me da mucha emoción porque soy del barrio y de esta comunidad, y es una oportunidad para reivindicar la educación, el barrio, la sociedad y que cualquier escuela pública puede tener chicos excelentes", aseguró Jorgelina Duré, una de las primeras voluntarias en anotarse para la transformación. "Una mejora a la escuela es una mejora a la sociedad, porque cuando ves algo bonito y que te agrada te invita a acercarte más. Tal vez el año que viene más chicos quieran iniciar en la escuela", sostuvo Luz Vargas, mamá de un alumno de la EP Nº10 que asistió a la presentación del voluntariado y también dirá presente durante los trabajos. La primera intervención del programa de Tenaris fue en 2013: a pesar del intenso calor de ese recordado fin de semana, empleados y empleadas de la compañía acondicionaron la Escuela Primaria Nº9, uno de los establecimientos educativos más tradicionales de Campana. Ese voluntariado tuvo una especie de revival cuatro años más tarde, cuando referentes de Relaciones con la Comunidad de todo Techint que se habían reunido en Campana para un workshop, volvieron a pintar el perímetro del edificio de calle Berutti. En 2014, el segundo Voluntariado se enfocó en la Primaria Nº7, ubicada a pocas cuadras de la plaza Italia; mientras que al año siguiente el programa se mudó a Zárate, transformando la Escuela Primaria Nº1 que se levanta al frente de la plaza principal de la vecina ciudad. Además, el 2015 tuvo una edición extra de Voluntariado: fue de nuevo en Campana, esta vez en el Hogar de Niños "Nuestra Señora de Lourdes". El 2016, y pese a la crisis que afectaba por entonces al mercado del petróleo y gas mundial, vio organizar a Tenaris otro gran Voluntariado en la Primaria Nº22 de Ariel del Plata. En 2017, el programa se ponía el desafío de mejorar las instalaciones de la plaza de Villanueva, una misión que repitió en 2018 con la de San Jacinto. Ese mismo año también se llevaron a cabo jornadas de trabajo solidario en la Secundaria Nº16 de Albizola. El último Voluntariado en una escuela fue especial porque llevó a otro nivel las instalaciones de la Técnica Nº1 "Luciano Reyes", una institución con vínculos históricos con la compañía. "La Luciano Reyes ha acompañado el crecimiento y desarrollo de Tenaris a lo largo de todos estos años, contribuyendo a la formación de muchos colaboradores", señalaba tras el corte de cinta inaugural Santiago Cerri, vicepresidente de Operaciones de TenarisSiderca. La situación sanitaria que vivió el país y el mundo entero postergó el retorno del Voluntariado a las escuelas. Sin embargo, en octubre del año pasado se llevó a cabo una edición "eco" en el Parque Nacional. Las tareas tuvieron un impacto relevante porque en su mayoría se centraron en darle mayor protección y seguridad a los senderos del área natural, con la instalación de luminarias a energía solar y bolardos fabricados con tubos de acero, un material 100% reutilizable. En La Josefa se siente una energía distinta. Proviene del entusiasmo por contar con una escuela nueva. Más allá de que los trabajos de mayor envergadura Tenaris los comenzó tiempo atrás, falta el toque final. El que lo cambie todo. El que proviene de la solidaridad.

Una postal del primer voluntariado en la Escuela Nº9 (2013).





Trabajos durante el Voluntariado en la Luciano Reyes (2019).