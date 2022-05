Un mayo colmado de buenas noticias para Campana Amanecer Literario

Socias de la institución participando de eventos literarios y distinguidas por sus trabajos

El pasado sábado 8 de mayo, en oportunidad de un evento multi literario organizado por la editorial 3+1 y el Centro Chileno Bernardo O´Higgins, varias socias integrantes de Campana Amanecer Literario tuvieron la oportunidad de ser reconocidas por sus trabajos. El acontecimiento cultural tuvo lugar en el Salón de actos del Colegio Nacional, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fue conducido por el Editor de poesía Eduardo Monte Jopia, director de la Editorial, presidente del Centro Chileno y responsable de la edición del Diario de los Poetas.

En primer lugar se presentó la Antología Homenaje a Pablo Neruda, la cual convocó a ciento noventa y ocho poetas de diversas nacionalidades y de los cuales fueron seleccionados, por un jurado en Chile, treinta y seis. Entre los seleccionados se encontraban las poetisas campananenses y socias de Campana Amanecer Literario Adelina Fontanela, Victoriana Gajardo y Stella Maris González Chuquel, esta última actual presidente de la institución. Todas recibieron un ejemplar que contiene sus poemas homenaje y el correspondiente diploma de distinción.

En segundo lugar le tocó el turno a la presentación del Diario de los Poetas, en su edición número 134, del cual participaron 16 poetas también de diversas nacionalidades, entre los cuales se encontraba seleccionada la poetisa campanense y socia de C.A.L, Victoriana Gajardo, con su poema "Cuando cae la tarde", recibiendo ejemplar de cortesía y diploma de reconocimiento.

Posteriormente tuvo lugar la presentación oficial del poemario "Corazón de trovadora" editado por la editorial 3+1, cuya autora es la poetisa Victoriana Gajardo, quién compartió con los presentes el proceso de creación de su libro y contó las experiencias personales que la llevaron a concretarlo. Leyó dos de las poesías contenidas en su libro y posteriormente firmó ejemplares.

Por otro lado la poetisa Stella Maris González Chuquel participó del VIII Concurso Literario Internacional "Por una sonrisa un cielo" organizado por Mundo Escritura en la categoría haikus, siendo seleccionada para integrar la antología "En el estanque" con tres haikus que llevan por título "Tu sonrisa".

También participó del VII concurso literario Internacional "El color del invierno", organizado por Creatividad Literaria en la categoría poesía, siendo su poema "Invierno" seleccionado para integrar la antología que lleva el nombre del concurso. De ambos eventos recibió ejemplares y diplomas de reconocimiento

Una vez más integrantes de Campana Amanecer Literario trascienden las fronteras de nuestra ciudad, transformándose en dignos representantes de la misma y de su cultura literaria, mereciendo todo nuestro apoyo y reconocimiento.

HOMENAJE DE CAMPANA AMANECER LITERARIO A LOS HÉROES DE MALVINAS

Soldado de Malvinas

Por Dina Azucena Aguirre / Poetisa

Taperas y cardos acompañan mi camino, mis sueños quedaron en mi querido pueblo, me llevo el recuerdo de una infancia cercana, acaricio a mi fiel perro compañero. Me esfuerzo por retener en mis pupilas húmedas la belleza de la sencillez de mi hogar, aún sin quererlo debo marchar. Transido de dolor, con el corazón acongojado, me abracé a mi madre, que en vano intentó retener las lágrimas. Subo a aquel tren; fue un recorrido arduo por senderos desconocidos, rostros adustos me miran con temor y resignación. Al alba diáfana llegamos a aquel lugar, una playa solitaria nos recibió. Las gaviotas emitieron un sonido estremecedor de bienvenida, éramos extraños en aquella tierra yerma. Colmado de preguntas camine al compás de mis camaradas, no era fácil, el frío calaba profundo, pasaron los días y desacostumbrado a la soledad me iba hundiendo en un abismo de caos, dolor y muerte. La realidad nos dio un cachetazo, volver a casa era nuestro único pensamiento. Acurrucado en un pozo húmedo el silencio carcome el alma. Los días felices parecía no haber existido.... Retorno a mi hogar y veo a mi madre marchita de llanto, no me ve, no siente mis pasos, pero estoy allí. ¡Volví a casa Madre, volví! Allá en una lejana Isla, quedó un alma a la deriva.