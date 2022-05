Intensa labor legislativa de Alonso en la Cámara de Diputados provincial

Se destaca el logro de la media sanción del Plan Estratégico del Parto Respetado y la adhesión al Consenso Fiscal. La diputada se encamina a los mil proyectos presentados este año. La diputada provincia Soledad Alonso mantuvo una intensa labor legislativa esta semana, destacando el logro de la media sanción del Plan Estratégico del Parto Respetado cuya autora es Mariana Larroque y la adhesión de la Provincia al Consenso Fiscal promovido por el gobierno nacional. Según aseguró y dado al volumen de expedientes que tiene en agenda este año llegará a los 1.000 proyectos presentados en la Legislatura bonaerense. El proyecto del Plan Estratégico del Parto Respetado, cuya autora es la diputada Mariana Larroque con quien Soledad Alonso trabajo el tema intensamente en la Región Sanitaria V, busca "complementar la ley nacional de Parto Humanizado para transformar el modelo de atención del embarazo, parto y puerperio en la provincia de Buenos Aires". "Sabemos las limitaciones y la magnitud de lo que queremos transformar, entonces lo planteamos en objetivos. Pero el punto central del proyecto es la creación de una Mesa Intersectorial en el ámbito del Ministerio de Salud con la participación de los Ministerios de Mujeres, Géneros y Diversidades; de los organismos con incumbencia en el tema, los colegios profesionales, la comunidad científica, equipos de salud y de las organizaciones libres del pueblo que vienen trabajando y defendiendo estos derechos desde hace muchos años y acompañando a mujeres y personas gestantes y a las familias en el proceso de gestación y parto, en muchos caos lamentablemente cuando la violencia obstetrica ya se ha producido". Cabe destacar que Alonso y Larroque vienen trabajando el tema de Parto Respetado sobre el llano, en la Región Sanitaria V que comprende el noreste de la Provincia de Buenos Aires y está conformada por los municipios de Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Vicente López y Zárate. De hecho en diciembre del año pasado formaron parte del Foro de Participación de la Ley de Parto Respetado y creación del Plan Estratégico, celebrado en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Además, Alonso destacó que "la construcción de este proyecto de Plan Estratégico del Parto Respetado haya sido colectiva, con foros en las 12 Regiones Sanitarias de la provincia para conocer las realidades en territorio y nutrirse de las distintas experiencias". Por otro lado, la legisladora habló sobre la adhesión al Consenso Fiscal: "Nuestro país tiene problemas de consistencia fiscal, que se reflejan en el alto déficit y en una presión tributaria que se percibe como excesiva e inequitativamente distribuida. Se necesita avanzar en un ordenamiento, y en ese sentido, el Consenso Fiscal representa el acuerdo entre la Nación y las provincias sobre varias cuestiones. Una de ellas es la valuación de los inmuebles. Esta valuación es tomada como base para el Impuesto a los Bienes Personales, que es uno de los tributos más progresivos que hay; pero el problema es que no hay una metodología homogénea para valuarlos, lo que que implica que los propietarios pagan más o menos (o nada) en relación con el valor real de su propiedad, según la provincia en la que estén. Para darle el verdadero sentido redistributivo a este tributo, es necesario avanzar en cuanto a la homogeneización de su metodología", sostuvo Alonso. "Otro tema es reforzar la necesidad de comportamientos responsables por parte de todas las jurisdicciones en cuanto a déficit y endeudamiento. Sin perjuicio de que en nuestra provincia el déficit es relativamente bajo, es necesario mostrar un fuerte compromiso con los objetivos del conjunto del país", añadió. Para la diputada provincial, "es importante buscar una homogeneización en cuanto a las alícuotas máximas de los impuestos sobre ingresos brutos y de Sellos, para impedir tratos desiguales según la provincia y migraciones (que a veces pueden ser artificiales) de empresas, de una provincia a otra, provocadas por grandes diferencias de alícuotas". "Es de destacar también la importancia de los compromisos en materia de administración tributaria, tendientes a la simplificación y coordinación de esta administración a lo largo de todo el país, en beneficio de los contribuyentes cumplidores, y buscando limitar la evasión", manifestó. Y agregó: "Es de señalar que nuestra provincia ya ha avanzado con algunos aspectos que forman parte del consenso, como el impuesto a la herencia y la creación de un régimen simplificado para pequeños contribuyentes de ingresos brutos". 21 DECLARACIONES Alonso logró que sean aprobadas esta semana un total de 21 declaraciones sobre distintos temas en la Honorable Cámara de Diputados de la Legislatura bonaerense. "Se trata de proyectos que ayudan a que la Cámara de Diputados se acerque a la gente y esté enterada de distintas obras, iniciativas y proyectos que se concretaron o están ocurriendo. También es una forma humilde de reconocer a héroes del pasado y de la actualidad", comentó Alonso. En la última sesión legislativa, la diputada provincial logró aprobar una declaración de reconocimiento a las Madres de Plaza de Mayo, al cumplirse 45 años de la primera ronda en torno a la pirámide central, en señal de protesta y para visibilizar su reclamo por la Memoria por la Verdad y la Justicia. La legisladora también elaboró e impulsó la sanción de un proyecto declarando de Interés Legislativo el 21º aniversario del Grupo Esperanza, asociación civil sin fines de lucro que desde hace 21 años viene acompañando la inclusión de personas con discapacidad. Además, impulsó un reconocimiento a la labor de las y los bomberos voluntarios, al conmemorarse el 21 aniversario de la sanción de la ley nacional 25.425, por la cual instauró el "Día Nacional del Bombero Voluntario", que se celebra el 2 de junio de cada año. Por otro lado, a instancias de Alonso se declaró de interés legislativo el 19° aniversario de la instauración del 31 de mayo como el Día Nacional del Ecoturismo. "Campana en particular tiene un gran potencial para este tipo de actividad económica, debido al Delta del Paraná y el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos" explicó la Diputada. En tanto, el único proyecto de declaración que la diputada no logró hacer avanzar en la Cámara Baja fue el que repudiaba la aparición de muñecos colgados con sogas, simulando ser ahorcado, con fotos de funcionarios oficialistas, como ya informamos días pasados. El hecho ocurrió en la última marcha del campo contra las políticas del gobierno nacional. "Nosotros fuimos oposición, nos manifestamos constantemente, estuve en cada marcha de Unidad Ciudadana primero y el Frente de Todos después, repudiando las gestiones de Macri y Vidal, la llegada del FMI y tantas otras equivocaciones: pero jamás tuvimos que colgar la figura de nadie en la Casa Rosada, porque eso genera violencia", expresó la diputada. Es de destacar la intensa tarea de la Diputada en lo que va del año, que según nos dijo y según su agenda de trabajo cerraría con más de mil proyectos. Alonso es presidenta de la Comisión de Trabajo, secretaria en la de Mercosur e integra las comisiones de Previsión y Seguridad Social, Industria y Prevención de Adicciones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

ALONSO JUNTO A LA DIPUTADADA MARIANA LARROQUE (CENTRO) Y LA SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL, LUCÍA PORTOS, DURANTE EL FORO DE PARTICIPACIÓN DE PARTO RESPETADO Y CREACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO, EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS PROVINCIAL.