Creando Nexos coordina nuevos programas en Las Praderas

La presidenta de la asociación Romina Carrizo dialogó con embarazadas para dar comienzo al programa de lucha contra el maltrato infantil y la promoción de la salud en la primera infancia. Romina Carrizo dió comienzo a nuevos programas de la asociación en un encuentro con embarazadas que coordinó el merendero "Los niños felices" del barrio Las Praderas. Asimismo dos mujeres aún no inscriptas en el programa Punto Bebé fueron anotadas durante la reunión. Creando Nexos profundiza su trabajo por la primera infancia con ejes de desarrollo territorial, a generarse en cada barrio de nuestra ciudad, que tienen por objetivo fortalecer la promoción de la salud y la crianza enfocada en el buen trato. La titular de la asociación sostuvo "Generar acciones concretas para proteger la salud de la primera infancia es fundamental, no solo se trata de cumplir con el calendario de vacunación, sino también de que cada familia lleve una agenda del control pediátrico y cuidados especiales frente a riesgos de accidentes domésticos; por otro lado el programa que apunta a la crianza desde el buen trato tiene influencia en la salud emocional y en consolidar los lazos psicosociales de cada persona". Desde la asociación se recuerda el canal oficial de contacto a través de la página de facebook Asociación Creando Nexos Campana. El grupo fomenta el voluntariado social, ya que todas las actividades que se promueven son exhaustivamente pensadas por todos sus integrantes, asistidos por profesionales locales, a la par que se agradecen las constantes donaciones de artículos de bebé que los vecinos acercan de modo particular y de diversos comercios, las que son incorporadas inmediatamente al programa Punto Bebé.