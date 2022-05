HOGARES PREVISORES A falta de cuatro días para el feriado nacional del 18 de mayo, día en que se llevará acabo el relevamiento presencia, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) anunció que el 25% de las viviendas, es decir casi 12,5 millones de personas, completaron de manera virtual el censo 2022. En ese sentido, desde el organismo publico indicaron que durante esta semana se duplicó el registro de cuestionarios y se llegó a completar 310 mil por día, lo que duplicó y, de esta manera, una de cada cuatro viviendas ya realizó el censo 2022 digital. El cuestionario puede completarse hasta el próximo miércoles antes de las 8 horas, momento en que los censistas acudirán a los más de 15 millones de viviendas de todo el país para recibir el código de finalización del censo 2022 digital o bien, hacer la entrevista presencial.



OTRA CONDENA El Tribunal Oral Federal número uno de La Plata condenó a prisión perpetua a los ex policías bonaerenses Miguel Osvaldo Etchecolatz y a Julio César Garachico por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el Centro Clandestino de Detención conocido como "Pozo de Arana". El tribunal, conformado por los jueces Andrés Basso, José Michilini y Alejandro Esmoris, dio a conocer el veredicto en relación con los delitos de "privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidio calificado" en perjuicio de Jorge Julio López, Norberto Rodas, Alejandro Emilio Sánchez, Patricia Dell Orto, Francisco López Muntaner, Efraim Guillermo Cano y Ambrosio De Marco. En el caso de Jorge Julio López, la condena no se relaciona con su desaparición sino con el secuestro y las torturas que padeció durante la dictadura, y por las que estaba declarando en 2006, cuando fue visto por última vez. Justamente en aquel juicio, López describió los padecimientos del resto de las víctimas de este juicio. MASIVAS MARCHAS Decenas de miles de personas se manifestaron este sábado en ciudades y pueblos de Estados Unidos para defender la vigencia del derecho al aborto, amenazado por la Corte Suprema del país que parece dispuesta a anular el histórico fallo de Roe vs. Wade con el que legalizó la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hace casi medio siglo. Bajo el lema "Basta de controlarnos", diversas organizaciones defensoras de los derechos reproductivos -como Planned Parenthood o la Marcha de las Mujeres- convocaron este sábado a unas 450 concentraciones en todo el país, con multitudinarias manifestaciones en Washington, Nueva York, Chicago, Austin y Los Ángeles. La convocatoria se da dos semanas después de que el portal de noticias Politico filtrara el borrador de un dictamen mayoritario de la Corte, que pretende abolir la sentencia de los años 70 y "devolver la cuestión del aborto a los representantes elegidos por el pueblo". RETROCESO FENOMENAL La reciente reimposición del velo integral en Afganistán rompió con las esperanzas de un Gobierno talibán tolerante hacia las mujeres y supuso el quiebre definitivo de 20 años de derechos femeninos en el país, suprimidos poco a poco por los fundamentalistas a partir de su llegada al poder en agosto pasado y más radicalmente desde que la comunidad internacional concentra su atención en la guerra en Ucrania. La orden para que las mujeres cubran por completo su cuerpo y rostro en público fue decretada hace una semana por el líder supremo talibán, Hibatullah Akhundzada, quien consideró al burka -que solo tiene una mirilla a la altura de los ojos- como la opción más adecuada, al tiempo que instó a las afganas a "mejor" quedarse en sus casas. En caso de incumplimiento, la norma sostiene que los "guardianes" varones serán reprendidos por las autoridades y podrían incluso ser encarcelados, mientras que las empleadas públicas serán despedidas.