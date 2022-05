Ante el aumento de casos de Covid-19, instan a tomar las medidas de cuidado y vacunarse

La Secretaría de Salud indicó que los positivos suben semana a semana. Recomendó acudir al médico ante la presencia de síntomas y aplicarse la dosis de refuerzo. La secretaria de Salud del Municipio, Cecilia Acciardi, advirtió que los aumentos de casos de Covid-19 durante la última semana en la ciudad podrían significar el comienzo de una nueva ola de Coronavirus a la vez que consideró fundamental reforzar la prevención a través del uso del barbijo en lugares cerrados y aplicarse la vacuna de refuerzo. "La realidad es que hay un aumento sostenido de casos. Semana a semana se duplican los diagnósticos de Covid, aunque sabemos que también hay circulación de otros virus gripales", explicó. Ante este panorama, recomendó realizar una consulta médica ante la aparición de síntomas y utilizar el tapabocas en lugares cerrados para evitar contagios. "Hay menos gente que se acerca a realizar el diagnóstico, pero hay que entender que cualquier cuadro viral puede ser Covid. Por eso, las personas que presenten fiebre, dolor de garganta o tos, no deberían exponer al resto y consultar a su médico", dijo Acciardi. Además, indicó que la situación epidemiológica actual "no impacta en el sistema de salud puertas adentros, pero sí en la sociedad". No obstante, Acciardi sostuvo que la Secretaría de Salud está "expectante" a la evolución del virus para implementar de ser necesario nuevos protocolos de diagnóstico y de atención en el hospital municipal San José. Finalmente, la titular de la cartera sanitaria reiteró la importancia de tener el calendario de vacunación al día recordando que ya está habilitada la aplicación libre de la dosis de refuerzo para mayores de 13 años- cumplido los 4 meses de la segunda dosis-, mientras que, los niños de 3 a 12 años, deben aplicarse solo dos dosis.

La secretaria de Salud del Municipio, Cecilia Acciardi, advirtió que los aumentos de casos de Covid-19 durante la última semana en la ciudad podrían significar el comienzo de una nueva ola