El camino, el destino, la distancia, el camino espiritual, el comercio, el caminante. Solidez, fortaleza, estabilidad, forma.

Animal de poder: Gato montes. Piedra: Cuarzo blanco. Metal: La plata. Kiejeb´e. eb significa escalera y be significa camino, el camino sagrado, el camino blanco. El sacbe, esta energía es la que nos lleva a un punto o a un objetivo preciso. El camino que nos conduce hacia nuestra meta y destino. es el día del desarrollo de la vida, es la fuerza, la potencia y la energía de la realización. Es la acción para el inicio de un viaje, de un trabajo. disfrutar el camino, no solo querer llegar al destino. La vida es el camino que nos lleva a nuestro destino final , aprender a disfrutar del trayecto. El 4 nos aporta estabilidad y fuerza y es desde este camino que vamos a llegar a pagar las deudas que nos marca toj en esta trecena. Encontrar el camino de retribuir por las equivocaciones, por lo que le debemos a otro o por lo que los demás pueden debernos sea algo material o por un daño ocasionado de forma emocional. Recordemos que toj que lidera el ciclo de 13 días es la energía de causa y efecto y pago de deudas. Hoy es un buen día para ser guía y mostrar el camino de lo correcto, guía para otros. Esta energía habla también de libertad de elección y libre albedrío. Estar desde un espacio de elección, hacer las cosas desde la posibilidad de elegir, no siempre desde el deber ser, desde la obligación , lo que corresponde, lo "que hay que hacer". Elegir, discernir, son cosas que nos deja de bueno esta energía. Si no estamos en eje, es un día propenso para generar dudas, o tener dudas, de incertidumbre y que las cosas no salgan como esperábamos, que se presenten obstáculos. respira hondo y disfruta de este hermoso camino de elección, sepamos que cuando no estamos eligiendo algo es una forma de elegir, hagamoslo en forma consciente y disfrutemos de nuestras decisiones. In lak´ech!!

