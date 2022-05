Todos sabemos que el hombre es un ser inteligente y sensible, no ha dejado de aumentar su conocimiento del mundo visible. Nos asombramos al ver cuántos secretos el hombre logra revelar. Poco a poco, mediante la ciencia, en ámbitos que hasta ahora habían estado cerrados, y admiramos todo lo que ha realizado y lo que aun consigue hacer. Pero, aunque el ser humano tiene grandes capacidades y aspiraciones, y aunque su capacidad para tratar de comprender parece ilimitada, ¡siempre será superado! El mundo visible es demasiado vasto y su organización demasiado misteriosa, para que el pensamiento humano consiga comprenderlo enteramente. En esta búsqueda sin fin, solo hay descanso para el que cree sincera y sencillamente en un "Dios Creador", sabe y ve que Dios hizo cada cosa hermosa desde el principio, posteriormente el mal que estropeó todo, cuando el hombre no quiso escuchar a su creador. Pero este rechazo no pudo detener a ese Dios Creador. Todo lo contrario, su grandeza brilla en su plan de Salvación a favor del hombre que lo rechazó. Se reveló en Jesucristo, su Hijo amado, quien vivió entre los hombres. "Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga". (Mateo 11:28-30) Para el hombre, este es el único medio de ser liberado, de su rebelión, y de descubrir quien es Dios, su santidad, pero también su gracia perfecta, para todo aquel que le recibe como salvador. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. (Juan 17:3) Este conocimiento de Dios, que va mucho más allá del mundo material, es el privilegio de aquel que recibe por la fe "La Salvación de Dios". Jesús, el Hijo Amado, "¡quien subió al cielo y descendió!, ¡quien encerró los vientos en un puño!, ¡quien afirmó todos los términos de la tierra!, ¿Cuál es su nombre? ¿Y el nombre de su Hijo? Tú lo sabes", (Salmo 30:4) "Jesucristo es el Hijo de Dios". ¿Quieres saber más de Jesús, el que puede darte descanso en este mundo visible? ¡Búscalo!, y/o contáctate con un cristiano y/o una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de Dios. "La Biblia". ¡No te arrepentirás! Mirta Dappiano Varela 447 (ex.Rivadavia) - Campana - Tel. 03489.427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar - https://youtube.com/channel/UCpie59a8QtnOp-TySXldpUA (Canal de youtube Iglesia)