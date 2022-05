"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" 15 de Mayo de 2022 - Año II - Edición Nº 183 - 128º Aniversario Creación Parroquia Santa Florentina ORDENACIÓN SACERDOTAL DE MARTÍN GALLO El sábado 14 de mayo, en la Parroquia Inmaculada Concepción de Maquinista Savio, el diácono Martín Gallo recibió el Orden Sagrado como Presbítero por imposición de manos y oración consecratoria de Mons. Pedro M. Laxague, obispo de la diócesis de Zárate - Campana, Luego de la lectura de la parábola del "Padre misericordioso", la reflexión de nuestro Padre Obispo fue la siguiente: Hoy es día de fiesta, la fiesta a la que nos invita el Padre Dios, la fiesta en la que todos somos partícipes. Dios nos dice "vos estarás siempre conmigo". Preguntémonos si nos damos cuenta de que todos los días participamos de la fiesta del Señor o siempre creemos que Dios no nos tiene en cuenta, que Dios se ocupa de otros que Dios los bendice y nosotros no sentimos nada. Hoy es la fiesta del bautismo que tenemos que renovar cada día porque somos Hijos de Dios. A Él no le interesa lo que hemos hecho. No se inquieten. Muchas veces los cristianos vivimos inquietos preocupados por haber echo tantas macanas. "Señor, no mires nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia" lo decimos todos los días, así podemos vivir la fiesta y es una fiesta real. es una fiesta que tenemos que descubrir. No hagamos como el hermano mayor que no quiso entrar en la fiesta. Muchos cristianos dicen no queremos entrar en la fiesta y ponen excusas: "yo hice tal o cual cosa". Recuerden, los padres siempre esperan que los hijos vuelvan Hoy queremos reavivar esa fiesta no importa si tardamos en volver, no importa lo que hicimos. Los cristianos nos conformamos con poquito, el Señor nos quiere dar todo. No nos olvidemos que el Padre es Amor y está siempre dispuesto a perdonarnos no importa lo que pasó o lo que pasará porque su amor es misericordioso. A continuación, procedió a la ordenación del diácono Martin Gallo, quien luego de recibir el saludo de todo el clero presente, subió al altar. El nuevo sacerdote celebrará oficialmente su primera misa el domingo 16 de mayo a las 18 hs. Bendiciones Padre Martin, que el Espíritu Santo lo ilumine siempre con sus dones para que sea un Santo Sacerdote.

Ordenación sacerdotal de Martin Gallo



"LOS NIÑOS APRENDEN DE SUS ABUELOS LA FUERZA DE LA TERNURA" En la Plaza de San Pedro, en su novena catequesis sobre la vejez, el Papa Francisco centró su reflexión en la heroína bíblica Judit, como ejemplo de la contribución que las personas a lo largo de los años pueden ofrecer generosamente a las familias y a la sociedad: y a la relación entre generaciones. Judit, que defendió a Israel de sus enemigos y luego se retiró a su ciudad, donde se distinguió en su vejez por su sabiduría, tiene mucho que enseñar a los ancianos del mundo contemporáneo El Papa se centró, en particular, en la longevidad de Judit y observó que "hoy no es raro tener tantos años de vida después de la temporada de jubilación". Hay quienes ven la perspectiva de la jubilación como un merecido y deseado descanso de actividades exigentes y agotadoras, "también sucede que el final del trabajo representa un motivo de preocupación", generando interrogantes sobre cómo ocupar su tiempo. Para algunos puede existir "el compromiso gozoso y fatigoso de cuidar a los nietos", explica el Papa, y añadió que "hoy los abuelos juegan un papel muy importante en la familia ayudando a criar a los nietos". "Los niños aprenden de sus abuelos la fuerza de la ternura y el respeto por la fragilidad". Al respecto consideró que hay nuevas necesidades, también en el ámbito educativo y de las relaciones parentales, que nos piden remodelar la tradicional alianza entre generaciones. "La convivencia de las generaciones, de hecho, se alarga", reflexionó Francisco, "¿tratamos todos de hacerlas más humanas, más afectivas, más justas, en las nuevas condiciones de las sociedades modernas?".

Audiencia del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro



NUEVAS CANONIZACIONES El 15 de mayo de 2022 la Iglesia tendrá siete nuevos santos. Serán canonizados: Lázaro, llamado Devasahayam, laico, mártir; César de Bus, sacerdote, fundador de la Congregación de los Padres de la Doctrina Cristiana; Luigi Maria Palazzolo, sacerdote, fundador del Instituto de las Hermanas de los Pobres - Instituto Palazzolo; Giustino María Russolillo, sacerdote, fundador de la Sociedad de las Divinas Vocaciones y de la Congregación de las Hermanas de las Divinas Vocaciones; Charles de Foucauld, sacerdote diocesano; Maria Francesca di Gesù (nacida Anna Maria Rubatto), fundadora de las Hermanas Terciarias Capuchinas de Loano; María Domenica Mantovani, cofundadora y primera superiora general del Instituto de las Hermanitas de la Sagrada Familia Entre ellos destacan Charles de Foucauld, "pobre entre los pobres", que fue proclamado beato durante el papado de Benedicto XVI, y Maria Francesca di Gesù, nacida Anna Maria Rubatto, fundadora de las Hermanas Terciarias Capuchinas de Loano, quien Murió en Montevideo en 1904.

Charles de Foucauld - "pobre entre los pobres"