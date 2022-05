Seis de cada diez dispositivos de Internet de las cosas son vulnerables a ataques

El informe del laboratorio de Palo Alto indica que el 41% de los ataques aprovechan las vulnerabilidades de los dispositivos y que "los ataques relacionados con contraseñas continúan prevaleciendo en los dispositivos IoT debido a contraseñas débiles". El 57% de los dispositivos de Internet de las cosas (IoT) son "vulnerables a ataques de gravedad media o alta", en la mayoría de los casos porque "no cuentan con la capacidad informática para la seguridad integrada", aseguraron expertos del sector. El informe del laboratorio de Palo Alto sostuvo que el 57% de los dispositivos IoT del mundo son vulnerables a ataques, aunque no son un objetivo de los ciberdelincuentes, sino como "trampolín para el movimiento lateral para atacar otros sistemas en red". Los expertos indicaron que el 41% de los ataques aprovechan las vulnerabilidades de los dispositivos y que "los ataques relacionados con contraseñas continúan prevaleciendo en los dispositivos IoT debido a contraseñas débiles establecidas por el fabricante y prácticas deficientes de seguridad de contraseñas". También señalaron que los cibercriminales incrementaron el uso de botnets para realizar ataques de negación de servicios (Ddos), a través de dispositivos IoT, lo que permite a los atacantes ejecutar código malicioso y realizar una variedad de ataques en simultáneo. Los dispositivos Iot van desde sensores de humedad en tierras, hasta la pulseras que envían datos de presión arterial a laboratorios o centros médicos. La modalidad de uso de los dispositivos IoT en el ambiente industrial, es una tendencia creciente y justamente allí es dónde los expertos en ciberseguridad marcan la importancia de reforzar las capas de seguridad. "Con tantos dispositivos mal protegidos en funcionamiento, IoT industrial expone a las empresas manufactureras a altos niveles de riesgo cibernético", indicó el responsable de Iot en BGH Tech Partner, Mariano Fernández. Agregó que "IoT tiene la capacidad única de afectar tanto a los sistemas virtuales como a los físicos: cuando un atacante compromete un dispositivo IoT, hay apenas un pequeño salto hacia otra ´presa´ digital más valiosa". "La sugerencia es definir una estrategia de defensa en capas para el hardware, las aplicaciones, las capas de comunicación y el almacenamiento que se ajuste a los requisitos de seguridad de cada organización" agregó. Según la empresa Cisco Systems, el mercado de seguridad de IoT crecerá US$ 83.000 hacia el año 2025, con una tasa anual promedio del 30% .