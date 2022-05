P U B L I C



ALMA: La categoria está desarrollando durante este fin de semana otra carrera del campeonato en el autódromo de Juan y Oscar Galvez con una competición muy particular con pilotos invitados donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. PADRE: Dentro de esta carrera tan especial se produce la vuelta a la alta competición por parte de Marcelo Lopez que estará acompañando a su hijo Ignacio en el auto para la Clase TC 1100 que ellos mismos arman en el taller de la calle Viamonte conformando una dupla padre e hijo. CONFIRMO: Por su parte Victor Gonzalez confirmó que en esta carrera su piloto invitado es Ariel Bianco con el cual ya corrió en otras competencias en orden conjunta y lo están haciendo en la Clase TC 1100 de Alma como hizo saber el Jefe del equipo Mariano Giozzi. FORMULA CINCO: La categoria desarrolla otra carrera del campeonato en este fin de semana con su habitual parque de autos para cerrar otra carrera del campeonato en el autódromo de La Plata. CONTENTO: Así se muestra el zarateño Diego Lacognata que luego de algunas temporadas pudo volver a correr en motocrosss y se presentó en el argentino en la categoria Master que mas allá de cualquier resultado lo suyo pasaba por estar en el más alto nivel competitivo lo que lo muestra muy contento. INTENTAR: Y la realidad dice que Don Lacognata intentará darle continuidad en otras carreras mas pero sin la necesidad de tomar la obligación de presentarse en todo el calendario con la moto que el mismo arma. Y Lorena su señora que dirá? TRABAJANDO: Quien sí está trabajando para hacer todo el campeonato en su categoria es Valentino Lacognata que viene con muchas posibilidades con la moto el mismo arma con su papá y vienen corriendo en el campeonato de Córdoba donde además confirmó que hará todo el calendario. Y Lorena mamá que dirá? LOGRAR: Los trabajos en el kartódromo de Baradero están muy adelantados y a decir de los dirigentes se cree que todo se logró como lo venian deseando donde el tema económico juega un rol importante. TOPE RACE: La categoria va este fin de semana por otra competencia del presente campeonato en el autódromo de Neuquén con otro parque limitado de autos donde televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través de Carburando. EXTRAÑO: Desde que arrancó el campeonato se pensó que la señorita estaría corriendo otra temporada en la categoria como lo vino haciendo en los últimos años en Alma más específicamente en la Clase TC 1600 y extrañó su ausencia en el arranque de este año. ESPERANDO: La realidad es que Ludmila Rodriguez decidió no sumarse a la alta competencia porque está en la etapa más linda de la vida dado que está esperando su primer hijo junto con su novio Leonel que disfrutan de este momento. SITUACION: Cuentan que en el taller Los Crottos el equipo está muy contento como debe suceder con este lindo momento de su pilota Ludmila por tal situación con el futuro abuelo a la cabeza. CORRER: Continuando con el equipo Los Crottos se decidió que el auto de Ludmila lo va a correr hasta fin de año Leonel Vela que trabaja en el vehículo y acaban de sumar un motorista de Monte Grande que atenderá el mismo y la sorda a cargo del chasis. CONVOCAR: Para esta carrera con pilotos invitados se decidió convocar a Damian Toledo quien hará dupla con Vela en el auto para la clase TC 1600 de Alma que están corriendo en el autódromo porteño. VOLVER: A propósito de Damian Toledo el piloto local confirmó que su auto para la clase TC 1600 para Alma ya casi listo para poder volver a la categoria tras hacer un trabajo interesante por parte de Diego Fangio que atienda a "Huesito" y el chasis de la mano de la sorda. Y Roo que dirá? PODER: La intención de Damian es de arrancar es ir carrera por carrera y viendo como se va manejando el tema de los presupuestos para poder esta linda posibilidad de estar en la alta competencia. TOPE RACE JUNIORS: La categoria vuelve a la actividad este fin de semana para desarrollar otra carrera del campeonato en el autódromo de Neuquén donde desde las 10.30 hs televisa Canal 13 a través del programa Carburando. SUMARSE: Aún no tomó estado publico pero lo cierto es que otro piloto se estará sumando a una categoria a nivel nacional antes de fin de año y ya están trabajando en este tema para darle curso y dicen que todo viene bien encaminado. Bienvenido! CUERPO: En reciente nota televisiva José Luis Iglesias dejó entrever que si ahora lo invitara a correr como piloto en un auto seria imposible porque si bien las ganas están siempre el cuerpo ya no acompaña. OBSERVAR: En el taller ya se puede observar que el auto de Ivan Gonzalez está listo para la próxima carrera donde el Fiat 600 para la Clase A de la categoria GT900 está terminado y esperando el fin de semana del 22 de mayo para correr en el autódromo porteño. P.A.K.O.: Nueva presentación para los pilotos asociados del karting del Oeste en este fin de semana que con todas sus clases encaran otra fecha del campeonato donde desde las 10 hs arrancan en el kartódromo a designar. CAPACIDAD: Se trabaja en el auto Ford Fiesta de Vicky Emma pensando en lo que viene en el Rally Mar y Sierra donde la joven viene demostrando como va acrecentado su capacidad de manejo con un futuro muy interesante. DECISION: La decisión de Vicky y su equipo resultó el tema del auto realizar todo lo que resta del calendario continuando en el Rally Mar y Sierra contando además con la experiencia de su padre Gabriel. Mirá vos!! BUSCAR: Oscar Ilaguerri no deja de seguir buscando la posibilidad de volver a correr y si bien deseaba estar en el Rally como adelantamos en esta sección por el momento esta evaluando volver a correr en karting y sumarse a la categoria Kart Plus la cual transitó en su momento representando a Zárate. QUEDAR: El Turismo Pista viene de correr en el autódromo de Paraná en la provincia de Entre Rios y en la clase Uno participó el zarateño Leandro Cracco que en la final quedó en el puesto vigésimo cuarto. POSIBILIDAD: Siguiendo a su primo en el TC Pistas Mouras se lo vio en el autódromo de La Plata, luego dias atras en evento tuerca compartiendo mesa con los pilotos locales hacen pensar que además de colaborar con ellos con su centro comercial y cada vez mas cerca al automovilismo es la posibilidad de cara al futuro para Bernardo Carfagno que podrá dejar la pelota por un volante. Algo que ni mamá Viola puede creer. BINOMIO: Definitivamente el auto Fiat Uno en el taller de Tusso y se trabaja en el mismo pensando en llegar a correr en la Clase TC 1600 en la propuesta que fiscaliza Fedenor donde Gonzalo Conti aspira a ponerlo en pista a corto plazo y lo van a correr con Hernan Degiaccobi armando un binomio para en este afamado tema de los presupuestos sea mas loable para todos. Pensado por gente que piensa. COLECCION: Continuando con Degiaccobi como ya es de conocimiento armó dos For Falcon que son de colección y el nivel de ambos en su terminación no tiene desperdicio no poder verlos. Un lujo para la cuna del primer auto argentino. CAMIONETAS: Y como Don Giaccobi es inquieto no se quedó con esto sino ahora se planteó otro desafio y esta armando tres camionetas para concretar otro sueño que llevara su tiempo pero confirmó que ya vamos a ver nuevos productos que se suman al museo personal de don Hernan. DEFINIR: Ya avanzan y casi listos los mismos en la camioneta de Juan Santillan de cara a la competencia que se viene en la ciudad de Bragado y el representante de Zárate definió también su navegante y la carrera este desafio a la natura promete ser tan dura como la última en Necochea. Que tal! FORMULA CITROEN: Una nueva posibilidad se ve en acción la categoria este fin de semana donde la monomarca pone de manifiesto lindos espectáculos ahora en La Plata. TURISMO NACIONAL: La categoria está visitando el autódromo de La Rioja este fin de semana por otra fecha del campeonato con sus dos clases y otro parque interesante de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Publica. PARTICIPAR: En esta competencia está participando el piloto campanense Pablo Villaberde en la clase Dos que presenta otro parque interesante de autos, DEFINIR: No muchos saben que Mariano Raina tiene el auto casi terminado para sumarse a la categoria Turismo Pista pero por el momento no se toma la definición y quizas el hecho de Alfonso su hijo en parte puede estar no provocando esta vuelta al automovilismo dado que viene corriendo el nene en karting. PROVOCAR: El hecho de verla de nuevo probando en karting hace pensar que Delfina Villaberde este empezando a provocar su vuelta a correr y si bien no hay nada decidido no dejemos la puerta abierta y se sume en una categoria en poco tiempo. IMPOSIBILITADO: Razones laborales y por traslado de su taller imposibilitó que Mario Martinez este presente en la carrera de karting que tenia decidido ser parte de lo mismo pero el zarateño asegura que en la próxima estará dándole curso a sus ganas de correr. FLAMANTES: Como cada cambio de temporadas van llegando las flamantes motos eléctricas en el negocio la boutique de las motos en la esquina de Alberdi y Rawson donde las tres terminales presentan sus nuevos productos. PILAS: La señora asegura que no hay problema para que nuestro piloto este en la alta competencia pero pide que el personaje se ponga las pilas para reparar las cuestiones clásicas del dulce hogar y don Carlos parece no hacerse cargo, lo que dice la señora pasando factura vio? LLEGAR: Luego de esperar el tema supere el ámbito familiar llegó el momento que el niño empiece a mostrar lo suyo en karting y de a poco empieza a armar su propio camino lo que tiene entusiasmado a papá Gabriel porque un Delucca mas llega al karting. TOPE RACE SERIES: En el autódromo de Neuquén la categoria encara otra carrera del campeonato durante este fin de semana donde desde las 10.30 hs televisa Canal 13 a través del programa Carburando. CHASIS: Nueva propuesta llega este fin de semana para los chasis del TC Regional que una vez mas visitante el autódromo "orejano" de la ciudad de Roque Perez para llevar adelante otra fecha del campeonato con otro parque de autos interesante donde comienzan desde las 10 hs. PRESENTE: En esta competencia estará presente el piloto local Gaston Fernandez que con el Chevrolet viene peleando el campeonato con la motorización de Lecalze y el chasis a cargo de Pierci. SERA CIERTO?: Que desde la cuna del primer auto argentino se esta trabajando con los presupuestos para sumar un auto mas al Turismo Pista mucho ante de lo esperado volviendo a una categoria que conoce demasiado.