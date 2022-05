"Muni" dominó claramente en los primeros dos parciales, pero el Tricolor mejoró, emparejó las acciones y tuvo casi ganado el punto que llevaba el juego al tiebreak. Sin embargo, se le escapó increíblemente y terminó perdiendo 33-31 el cuarto capítulo. Después de la gran remontada ante Boca Juniors y el sólido triunfo sobre Municipalidad de Lomas de Zamora, la Primera Caballeros del Club Ciudad de Campana volvió a dar anoche muestras de carácter, pero esta vez no le alcanzó para doblegar a Ciudad de Buenos Aires. Por la sexta fecha de la División de Honor, máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV), el Tricolor perdió ayer 3-1 como local frente a "Muni", último finalista de la Liga Argentina (LVA). El visitante mostró ese mejor ensamble en los primeros dos sets, dominando con autoridad las acciones a partir de muy buenas gestiones tanto en la faz defensiva como en la distribución de sus ataques para explotar sus diferentes variantes. Así, supo sortear la capacidad del CCC en el bloqueo y llevarse ambos parciales por 25-17. Un quedo de la visita en el arranque del tercer set le permitió al elenco campanense tomar una buena ventaja (6-1) y comenzar a despertar. Sin embargo, Ciudad de Buenos Aires mostró rápidamente que el juego dependía de su estado y dio vuelta el marcador (12-9) de forma tal que parecía encaminarse a sellar el cotejo en sets corridos. Pero el Tricolor no se entregó y, fortaleciéndose desde el bloqueo, fue encontrando juego y puntos para quedarse con esa manga por 25-18. El cuarto capítulo fue épico. Ambos equipos pelearon palo a palo, con más aciertos que errores. Así, el partido ganó en emoción y nerviosismo. Y para el cierre del parcial ninguno se pudo despegar en el tanteador. "Muni" tuvo dos match points (24-23 y 25-24), pero Campana resistió y contó con su gran chance de llevar el juego al tiebreak: Nicolás Gómez sacó 26-25 y su envío quebró la recepción. Y cuando muchos empezaban a festejar, los jugadores visitantes se las ingeniaron para recuperar la bola y ponerla en campo contrario, donde los Tricolores fallaron en el armado de un claro contrataque y dejaron pasar una oportunidad inmejorable. Tuvieron una segunda en el 31-30, pero Ciudad de Buenos Aires no dio posibilidades en esa jugada y luego ganó los dos puntos siguientes para el 33-31 que le permitió festejar la victoria y llevarse los tres puntos. El conjunto dirigido por Oscar Romano saltó a la cancha con Eduardo Molina, Nicolás Robins, Santiago Aulisi, Juan Alamino, Ramsés Cascú, Fabián Flores y Rodrigo Michelón (L). Luego ingresaron: Juan Pablo Romero, Nicolás Gómez, Federico Leone y Román Carranza (L) Anoche se jugó íntegramente la sexta fecha, que se completó con los siguientes resultados: Ferro Carril Oeste 3-2 Defensores de Banfield, Municipalidad de Lomas de Zamora 3-0 Universidad de Buenos Aires, Náutico Hacoaj 0-3 River Plate, Vélez Sarsfield 3-2 Universidad Nacional de La Matanza, Universidad Nacional de Tres de Febrero 0-3 San Lorenzo y Boca Juniors 3-1 La Matanza. Con estos marcadores, las posiciones quedaron encabezadas por Lomas de Zamora, Ferro y River, con 13 puntos. Luego se ubica Ciudad de Buenos Aires, con 12 unidades y un partido menos. Y más atrás aparecen: 5) San Lorenzo, 11 puntos; 6) UNTREF y Defensores de Banfield, 10 puntos; 8) Ciudad de Campana y Boca Juniors, 8 puntos; 10) Vélez Sarsfield y UNLaM, 7 puntos; 12) La Matanza, 5 puntos; 13) Náutico Hacoaj, 3 puntos; 14) UBA, sin puntos. El próximo compromiso del CCC será el sábado 21, cuando enfrente como visitante a La Matanza.

EL BLOQUEO FUE CLAVE EN LA LEVANTADA TRICOLOR.