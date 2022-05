El CCC cayó 21-12 como visitante frente a Náutico Arsenal. Juan Calvi y Luca Damiano anotaron los tries del Tricolor. Por la cuarta fecha de la Tercera División del Torneo de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana perdió ayer 21-12 como visitante frente a Náutico Arsenal Zárate en una nueva edición del clásico zonal. El encuentro fue muy parejo y poco vistoso en el primer tiempo (3-0 para el local), pero se fue abriendo en el complemento. Los puntos del Tricolor llegaron por tries de Juan Calvi y Luca Damiano (con conversión propia). De esta manera, el CCC sufrió su segunda derrota en el campeonato y perdió terreno en la tabla de posiciones: cayó al octavo lugar, aunque cuenta con un partido menos porque ya quedó libre. Para este compromiso, el entrenador Sebastián García dispuso la siguiente alineación inicial: Santiago Sautón, Nicolás Fernández, Alan González; Patricio Mego, Nicolás Cuevas; Diego Colque, Francisco Cuevas, Carlos Díaz; Martín Lescano, Juan Calvi; Facundo Cerda, Julián Agostino, Enrique Peralta, Franco Velázquez; y Luca Damiano. Luego ingresaron: Leo Correa, Adrián Lugo, Esteban Boveri y Luca Dearmas. Los demás resultados de la fecha fueron: Beromama 46-32 Tiro Federal de Baradero, Banco Hipotecario 33-23 San José, Porteño 24-29 Los Molinos y Los Pinos 45-5 Atlético San Andrés. Con estos marcadores, Los Molinos manda con 18 puntos; Porteño es escolta con 14; y Náutico Arsenal Zárate se afirmó en el tercer puesto con 13. Por su parte, el CCC está octavo con 6 unidades. El próximo compromiso del Tricolor será recién el sábado 28 de mayo, cuando reciba a Los Pinos por la quinta fecha. INTERMEDIA En la previa al partido de Primera, el duelo de Intermedia terminó en tablas: 24-24. En este encuentro, Ciudad apoyó cuatro tries (dos convertidos) por intermedio de Luca Dearmas (2), Nicolás Zacarías y Esteban Boveri. La formación de la Intermedia del CCC estuvo integrada por Franco Casanova, Alberto Nobile, Carlos Saya; Carlos Oliveto, Leo Correa; Facundo Hereñú, Javier Pérez, Nicolás Zacarías; Alfredo Delgado, Benjamín Morelli; Esteban Boveri, Guillermo Torres, Luca Dearmas, Choza; y Alexis Scetti.

EL ENCUENTRO SE JUGÓ EN LA VECINA CIUDAD, EN CANCHA DE NÁUTICO ARSENAL.