Ambos equipos atraviesan rachas muy negativas: solo sumaron 2 puntos en las últimas nueve fechas. Juegan desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos. Realidades similares, mismas urgencias. Puerto Nuevo y Victoriano Arenas protagonizarán hoy un duelo entre dos equipos necesitados de puntos para la lucha por la permanencia en la Primera C. El encuentro, correspondiente a la 15ª fecha del Torneo Apertura, se jugará desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco con el arbitraje de Martín Molina. El Portuario y CAVA sumaron cada uno apenas dos puntos en las últimas nueve fechas. Por eso están en la parte baja de la tabla de posiciones, aunque la entidad de Valentín Alsina cuenta hoy con 9 unidades en el campeonato, tres más que el elenco campanense. La racha adversa del Auriazul es sumamente preocupante, porque además de haber sumado solo dos empates en sus últimas nueve presentaciones, lleva cuatro derrotas consecutivas y seis partidos sin convertir goles. Y como local Su último grito fue obra de Enzo Ritacco el pasado 2 de abril, a los 17 minutos del segundo tiempo del cotejo que terminó perdiendo 6-2 frente a Central Córdoba en Rosario. Su único triunfo de la temporada data del 13 de marzo: 2-1 a El Porvenir como local. Desde entonces no ha vuelto a sumar puntos en Campana, dado que cayó consecutivamente ante Sportivo Italiano, Deportivo Español, Liniers y Atlas. Por su parte, Victoriano Arenas había tenido un buen inicio de temporada (dos victorias, un empate y dos derrotas en las primeras cinco fechas), pero luego se desplomó: sufrió cinco caídas en fila. Y en las últimas cuatro jornadas cosechó dos empates 0-0 como local (Claypole y Laferrere) y cayó en su visita a Luján, además de quedar libre. Así, al igual que el Portuario, solo ha sumado 2 unidades en las últimas nueve fechas. En este contexto, el encuentro de esta tarde cobra un valor doble para Puerto Nuevo: por un lado, porque es contra un rival directo en la lucha por la permanencia; y por el otro, porque le permitiría cortar su cada vez más preocupante racha adversa. Dos situaciones que, obviamente, también corren para Victoriano Arenas. FECHA 15 Esta nueva jornada del Torneo Apertura de la Primera C comenzó ayer en Villa Devoto, donde Excursionistas desperdició la oportunidad de quedar como único líder al igualar 2-2 como visitante frente a Lamadrid. Ahora, el Verde suma 24 puntos y quedó uno por debajo de Midland, que hoy visitará a San Martín en Burzaco. Los demás partidos de esta fecha serán: Leandro N. Alem vs Central Córdoba (R), El Porvenir vs Deportivo Español, Real Pilar vs Liniers, Berazategui vs Atlas, Argentino de Merlo vs Claypole y Laferrere vs Luján.

ENZO RITACCO FUE EL AUTOR DEL ÚLTIMO GOL PORTUARIO, HACE YA MÁS DE 40 DÍAS. EL ELENCO CAMPANENSE LLEVA SEIS PARTIDOS SIN CONVERTIR.



EL HISTORIAL Por Gustavo Belsue ENCUENTRO Nº 41. En 40 partidos, Puerto Nuevo ganó 11, Victoriano Arenas se impuso en 18 ocasiones e igualaron en 11 oportunidades. El cuadro Auriazul convirtió 59 goles, mientras el conjunto de Valentín Alsina marcó 69. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. Jugaron 19 veces: el Portuario ganó 6 partidos (25 goles), Arenas obtuvo 8 victorias (25 goles) y empataron 5 veces. EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL. El lunes 16 de octubre de 2017, por la 8ª fecha del Campeonato 2017/18 de la Primera D, Victoriano Arenas se impuso 2-0 con goles de Leonel Parraguez y Matías Coselli. EL ULTIMO ENCUENTRO. El martes 20 de marzo de 2018, por la 23ª fecha del Campeonato 2017/18 de la Primera D, Victoriano Arenas venció 2-0 como local al Portuario con goles de Milton Castagna y Cristian Medina. APOSTILLAS: Puerto Nuevo acumula tres derrotas consecutivas ante Victoriano Arenas, equipo al que enfrentará por primera vez en la Primera C. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO TRIUNFO LOCAL El lunes 12 de diciembre de 2016, por la 6ª fecha del Campeonato 2016/17 de la Primera D, el Auriazul se impuso 2-0. La síntesis de dicho encuentro fue: PUERTO NUEVO (2): Luciano Berro; Antoni Rodríguez, Paulo Boumerá (Jorge Ubiría), Raúl Colombo, Michel Gómez; Franco Buscaglia, Maximiliano Díaz, Michel Bustamante (Eliseo Aguirre), Franco Colliard; Juan Peloso y Santiago Aguilar (Gustavo Roldán). DT: Norberto Silvero. SUPLENTES: Rodrigo Ponce De León, Tadeo McIntyre, Franco Piemonte y Nicolás Rodríguez. VICTORIANO ARENAS (0): Pablo Bustamante; Gonzalo Lasteche (Héctor Boleggi), Emiliano Pastoriza, Jonathan Smith, Luciano Venturini; Matías López, Matías Gallardo, Cristian Medina, Cristian Bruno; Abdul Mohammed (Leonel Parraguez) y Richard Viotti (Sergio Liparoti). DT: Sergio Geldstein. SUPLENTES: Lucas Véliz, Oscar Fernández, Pablo Villarreal y Lautaro Tula. GOLES: ST 37m Franco Colliard (PN) y 47m Jorge Ubiría (PN). EXPULSADO: ST 35m Parraguez (VA). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Santiago Mitre.